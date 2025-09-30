चेन्नई में दर्दनाक हादसा, अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत का हिस्सा ढहा; 9 मजदूरों की मौत

चेन्नई में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गया है जिसके बाद 9 मजदूरों के मारे जाने की दर्दनाक खबर सामने आई है। कई मजदूर घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

चेन्नई में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढहने के बाद बड़ा हादसा हो गया। कम से कम 9 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। वहीं कई मजदूर घायल भी हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। घटना तिरुवल्लूर के एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान हुआ है। बिल्डिंग का एक आर्च अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में कई प्रवासी मजदूर आ गए।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 5 अन्य मजदूरों ने इलाज के दौरान पास के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए कई अन्य लोगों का इलाज जारी है।

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव डॉ. जे. राधाकृष्णन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने घायल हुए मजदूरों से मिलने के लिए स्टेनली सरकारी अस्पताल का दौरा किया है। अधिकारियों के मुताबिक हादसा तब हुआ पीड़ित मजदूर पावर प्लांट में चल रहे निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तभी बिल्डिंग का आर्च का ढांचा ढह गया और वे उसके नीचे दब गए।