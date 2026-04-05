वोटिंग के बाद EVM बदल सकते हैं, ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप; टॉप-5 न्यूज

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान ईरानी क्षेत्र के अंदर मार गिराया गया। विमान में सवार वेपन सिस्टम ऑफिसर ने विमान से इजेक्ट करके जान बचा ली। घायल होने के बावजूद वह चलने-फिरने की हालत में थे।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में जल्द ही एक नया दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस ने अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बेसों पर तैनात करने का फैसला किया है। ईरान युद्ध के लिए तैनात की गई यह लंबी दूरी की हथियार प्रणाली बेहद सटीक हमला करने वाले हथियारों में से एक है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (EVM) से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए रविवार की टॉप-5 न्यूज...

मुस्लिमों को जिहादी बनाना, खवातीन विंग और हथियार; आतंकी मॉड्यूल का खुलासा आंध्र प्रदेश पुलिस और खुफिया विभाग ने एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें विदेशी हैंडलर्स और ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) व अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) जैसी अतिवादी संगठनों से संबंध पाए गए हैं। इस मॉड्यूल का मुख्य काम भारत में युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइज करना और जिहादी विचारधारा फैलाना था। पढे़ं पूरी खबर...

वोटिंग के बाद मशीन बदल सकते हैं, 24 घंटे रखो निगरानी; EVM पर ममता ने उठाए सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (EVM) से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। ममता ने अपने समर्थकों से कहा, 'सभी ईवीएम मशीनों की अच्छी तरह से जांच करें। बूथ एजेंट्स को भी EVM की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मुझे उनकी योजना पता है।' पढे़ं पूरी खबर...

अपनी जमीन पर नहीं ढूंढ पाए, इनाम का ऐलान बेकार; ईरानी सेना से कैसे बचे अमेरिकी ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान ईरानी क्षेत्र के अंदर मार गिराया गया। विमान में सवार वेपन सिस्टम ऑफिसर ने विमान से इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। घायल होने के बावजूद वह चलने-फिरने की हालत में थे और पहाड़ी इलाके में ईरानी सेना से बचते हुए एक दिन से ज्यादा समय तक छिपे रहे। पढे़ं पूरी खबर...

930 किमी रेंज, रडार से बचकर हमला; JASSM-ER मिसाइलों से ईरान में गेम बदल देगा US? अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में जल्द ही एक नया दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस ने अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बेसों पर तैनात करने का फैसला किया है। ईरान युद्ध के लिए तैनात की गई यह लंबी दूरी की हथियार प्रणाली बेहद सटीक हमला करने वाले हथियारों में से एक है। पढे़ं पूरी खबर...