Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUmar met Syria terror operative in Turkey in 2022 planned Delhi car blast
सीरियाई आतंकी से तुर्की में मिला था उमर, पाक हैंडलर्स दे रहे थे निर्देश; बड़ा खुलासा

सीरियाई आतंकी से तुर्की में मिला था उमर, पाक हैंडलर्स दे रहे थे निर्देश; बड़ा खुलासा

संक्षेप:

उमर, मुजम्मिल और आदिल अहमद राथर का पाकिस्तान स्थित तीन हैंडलर्स- फैसल, हाशिम और उकाशा से लगातार टेलीग्राम पर संपर्क बना हुआ था। इन्हीं हैंडलर्स द्वारा इन आतंकियों को निर्देश दिए जाते।

Fri, 21 Nov 2025 06:38 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क उजागर हुआ है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर-उन-नबी ने 2022 में तुर्की में एक सीरियाई आतंकी ऑपरेटिव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उसके साथ सह-आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई और डॉ. मुजफ्फर राथर भी मौजूद थे। तीनों की यह यात्रा उनके पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा के निर्देश पर की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुर्क में 20 दिन रहे तीनों आरोपी

टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि तुर्की में लगभग 20 दिनों तक तीनों आरोपियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। उनका लक्ष्य उकाशा से आमना-सामना करना था, जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में सक्रिय बताया जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उकाशा उपलब्ध नहीं है और इसके बजाय उन्हें एक सीरियाई आतंकी से मिलने को कहा गया।

मुजफ्फर अफगानिस्तान पहुंचा और अल-कायदा में शामिल

इस यात्रा के दौरान मुजफ्फर तुर्की से यूएई होते हुए अफगानिस्तान पहुंच गया, जहां वह कथित रूप से अल-कायदा से जुड़ गया। उमर भी अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उकाशा ने उसे भारत लौटकर जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी योजना को अंजाम देने का निर्देश दिया।

भारत लौटकर बनाया आतंकी मॉड्यूल

उमर ने निर्देश का पालन करते हुए भारत वापसी की और अल-फलाह यूनिवर्सिटी (फरीदाबाद) में शामिल हो गया। यहीं से उसने एक आतंकी मॉड्यूल खड़ा किया, जो भविष्य के हमलों के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रहा था। बाद में यह मॉड्यूल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया।

पाकिस्तानी हैंडलर्स से टेलीग्राम पर होता था संपर्क

जांच अधिकारियों के मुताबिक, उमर, मुजम्मिल और आदिल अहमद राथर का पाकिस्तान स्थित तीन हैंडलर्स- फैसल, हाशिम और उकाशा से लगातार टेलीग्राम पर संपर्क बना हुआ था। इन्हीं हैंडलर्स द्वारा इन आतंकियों को निर्देश दिए जाते, कट्टरवादी सामग्री दी जाती और बम बनाने के वीडियो भेजे जाते थे।

NIA ने चार और गिरफ्तारियां की

गुरुवार को NIA ने मुजम्मिल के साथ चार आरोपियों- डॉ. आदिल अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और मौलाना इरफान वागय को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि इन सभी ने दिल्ली ब्लास्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे देशभर में इसी तरह के हमले करने की साजिश भी रच रहे थे।

इससे पहले अमीर राशिद अली (पंपोर निवासी प्लंबर) और जासिर बिलाल वानी (काज़ीगुंड निवासी) को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमीर ने दिल्ली ब्लास्ट में प्रयुक्त कार खरीदने में मदद की और वह आत्मघाती हमले की योजना से अवगत था। जासिर पर ड्रोन को मॉडिफाई कर रॉकेट जैसे हथियार बनाने का आरोप है।

J&K पुलिस ने साजिश का खुलासा किया

इस पूरे नेटवर्क का खुलासा जम्मू-कश्मीर पुलिस की उस जांच से हुआ, जो नौगाम में जैश के पोस्टर लगने के बाद शुरू हुई थी। बाद में जांच ने एक भयावह मॉड्यूल का रूप ले लिया, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के उच्च शिक्षित, कट्टरपंथी डॉक्टरों की भूमिका सामने आई। यह जांच अब NIA के हाथों में है, जो अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की सघन पड़ताल कर रही है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast India News Turki
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।