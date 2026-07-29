Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उमर खालिद सबसे बहादुर, उनका बहुत सम्मान; BJP नेता ने CJP को दिखाई सौरव दास की पुरानी फोटो

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

चंद्रशेखर ने इस बात के भी संकेत दिए कि हिंसक विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी देश, लोकतंत्र या उसकी अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करता है उसका विरोध किया जाना चाहिए।

उमर खालिद सबसे बहादुर, उनका बहुत सम्मान; BJP नेता ने CJP को दिखाई सौरव दास की पुरानी फोटो
सौरव दास और उमर खालिद। (फाइल फोटो)

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेता सौरव दास की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह दिल्ली दंगा के आरोपी उमर खालिद के साथ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर सीजेपी को घेरा है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से एक भावुक अपील भी की है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने एक्स पर सौरव दास की एक पुरानी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने उमर खालिद को सबसे बहादुर बताया था और कहा था कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं।

आपको यह भी बता दें कि उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह अब भी जेल में है।

भाजपा नेता ने किसी का नाम लिए बिना छात्रों एवं अभिभावकों से समझदारी से चुनने की अपील की और सवाल किया कि क्या वे चाहते हैं कि उनका भविष्य ऐसे लोग तय करें जिनकी विचारधारा भारत को बांटने और तोड़ने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''वे सभी असल छात्र और उनके माता-पिता इस तस्वीर और इसके संदेश को देखें जिन्होंने अपनी जायज शिकायतों को लेकर विरोध किया था। समझदारी से तय करें कि आप किसके साथ हैं।''

हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं

चंद्रशेखर ने इस बात के भी संकेत दिए कि हिंसक विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी देश, लोकतंत्र या उसकी अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करता है उसका विरोध किया जाना चाहिए।

CJP ने दी आंदोलन की चेतावनी

इस बीच, सीजेपी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो पार्टी फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश को छात्रों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:'सरकार ने बुलाया, SC का आदेश दिखाया': CJP बोली- हमें कोई लिखित गारंटी नहीं मिली
ये भी पढ़ें:CJP आंदोलन में ट्विस्ट! समर्थकों को चुन-चुनकर बनाया जा रहा निशाना, सरेआम पिटाई

एक बयान में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश की निर्देश संख्या चार उस आश्वासन के खिलाफ है, जो केंद्र सरकार ने 36 दिन का आंदोलन खत्म कराने के लिए बातचीत के दौरान दिया था। दास ने कहा, "यह निर्देश 25 जुलाई को भारत सरकार की ओर से देश के युवाओं को दिए गए आश्वासन और गारंटी के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिकियां वापस ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा।"

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
CJP Protest
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।