उमर खालिद सबसे बहादुर, उनका बहुत सम्मान; BJP नेता ने CJP को दिखाई सौरव दास की पुरानी फोटो

चंद्रशेखर ने इस बात के भी संकेत दिए कि हिंसक विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी देश, लोकतंत्र या उसकी अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करता है उसका विरोध किया जाना चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेता सौरव दास की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह दिल्ली दंगा के आरोपी उमर खालिद के साथ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर सीजेपी को घेरा है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से एक भावुक अपील भी की है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने एक्स पर सौरव दास की एक पुरानी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने उमर खालिद को सबसे बहादुर बताया था और कहा था कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं।

आपको यह भी बता दें कि उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह अब भी जेल में है।

भाजपा नेता ने किसी का नाम लिए बिना छात्रों एवं अभिभावकों से समझदारी से चुनने की अपील की और सवाल किया कि क्या वे चाहते हैं कि उनका भविष्य ऐसे लोग तय करें जिनकी विचारधारा भारत को बांटने और तोड़ने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''वे सभी असल छात्र और उनके माता-पिता इस तस्वीर और इसके संदेश को देखें जिन्होंने अपनी जायज शिकायतों को लेकर विरोध किया था। समझदारी से तय करें कि आप किसके साथ हैं।''

हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं चंद्रशेखर ने इस बात के भी संकेत दिए कि हिंसक विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी देश, लोकतंत्र या उसकी अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करता है उसका विरोध किया जाना चाहिए।

CJP ने दी आंदोलन की चेतावनी इस बीच, सीजेपी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो पार्टी फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश को छात्रों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।