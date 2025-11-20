Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUmar Khalid Bail Hearing Supreme Court Delhi Riots Police Says Intellectuals are many Times more Dangerous
जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं: दिल्ली दंगों पर SC से बोली पुलिस

जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं: दिल्ली दंगों पर SC से बोली पुलिस

संक्षेप: पुलिस ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सब बुद्धिजीवी हैं और परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस समय दंगों का असली मकसद सरकार को बदलना था, पूरे भारत में इकनॉमिक वेलफेयर का गला घोटना था।

Thu, 20 Nov 2025 03:36 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में हुए राष्ट्रीय राजधानी में दंगों के मामले में सुनवाई के दौरान ‘बुद्धिजीवी आतंकवादियों’ पर बड़ी बात कही। पुलिस ने कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकी बनते हैं तो अन्य आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई सालों से जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान, दिल्ली पुलिस ने लाल किला ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ का जिक्र किया। पुलिस ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सब बुद्धिजीवी हैं और परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ''जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वे जमीनी स्तर पर काम करने वाले आतंकवादियों से अधिक खतरनाक हो जाते हैं। सीएए का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिखावा और सच्चाई पर पर्दा डालने का प्रयास था, असली मकसद सत्ता परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का गला घोंटना था।'' बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एक ट्रेंड सामने आया है जिसमें बुद्धिजीवी सरकारी फंडिंग का इस्तेमाल डॉक्टर और इंजीनियर बनने और फिर देश विरोधी कामों में शामिल होने के लिए कर रहे हैं।

एसवी राजू ने दिल्ली दंगों के समय दिए गए शरजील इमाम के उस वीडियो को भी कोर्ट के सामने दिखाया, जिसमें उसने कहा था कि कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। इस पर राजू ने कहा कि यह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। ये अपने प्रोफेशन के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।

एएसजी राजू ने कहा कि मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं कि मैंने पूरा टेप नहीं दिखाया, क्योंकि यह बहुत लंबा है। शरजील का कहना है कि यह कोई मामूली धरना या विरोध नहीं है। वह कहता है कि यह एक हिंसक विरोध है और आपको असम को भारत से अलग कर देना चाहिए। इस पर जस्टिस कुमार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसने रॉड का हिंसक इस्तेमाल किया है। इस पर एएसजी राजू ने कहा कि शरजील का वीडियो में कहना है कि लाठियां वगैरह ले लेनी चाहिए। यह चार देशों का मामला है। बांग्लादेश, नेपाल वगैरह का। वह चिकन नेक का भी जिक्र करता है। वह मुसलमानों को भड़काने का काम करता है।

ये भी पढ़ें: दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश को किया रद्द
ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगा मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद, जुर्माना भी लगा

सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने इमाम शरजील का भाषण भी पढ़कर कोर्ट को सुनाया, जिसमें वह कहता है कि चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है, दिल्ली तो बस ट्रेलर है। यह ट्रंप के भारत के आने के कुछ दिन पहले कहा गया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पांच साल पहले उस समय दंगे हुए थे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे। इस मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।