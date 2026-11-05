दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद भी SC पहुंचे, CEC ज्ञानेश कुमार पर महुआ मोइत्रा का 'US वाला' तंज; टॉप-5

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि वे अमेरिका चले जाएं, वरना सरकार बदलने पर जेल जा सकते हैं। वहीं, दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Top News Today: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का हमला जारी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए, वरना सरकार बदलने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं, दिल्ली दंगा कथित साजिश मामले में उमर खालिद ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले शरजील इमाम भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

शेख हसीना का बड़ा ऐलान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वे अगले महीने दिसंबर में भारत से अपने देश वापस चली जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला नहीं बदला है और वे किसी भी हाल में बांग्लादेश पहुंचेंगी। हसीना ने एसोसिएटेड प्रेस (AP) को ईमेल के जरिए यह बात कही। उन्होंने लिखा कि अगर उनकी किस्मत में मौत लिखी है, तो वे अपने देश की मिट्टी पर अपने लोगों के बीच मरना चाहेंगी। इसलिए वे बांग्लादेश लौटेंगी।हसीना का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने 2025 में उन्हें मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना। सजा का मुख्य कारण 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई है। अदालत के मुताबिक, हसीना उस कार्रवाई का आदेश देने के लिए जिम्मेदार थीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। पढ़ें पूरी खबर...

ज्ञानेश कुमार पर महुआ मोइत्रा का तंज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को अमेरिका की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए। उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सनारो का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह ट्रंप ने उन्हें सुरक्षित जगह दी, उसी तरह ज्ञानेश कुमार को भी मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश वहां जाकर ट्रंप की मदद भी कर सकते हैं। मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार बदल जाएगी और ज्ञानेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर...

उमर खालिद भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगा मामले में आरोपी छात्र नेता शरजील इमाम के बाद अब जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत अपील पर लगाई गई एक साल की रोक खत्म होने वाली है। साथ ही कहा कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों की गवाही 5 जनवरी 2027 तक पूरी नहीं कर पाएगा। लंबे समय से जेल में बंद होने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों को जमानत देने से इनकार किया था और जमानत अपील पर एक साल की रोक लगाई थी। बेंच ने दोनों को दंगा साजिश का वैचारिक सूत्रधार बताया था। शरजील इमाम ने भी अपनी याचिका में इसी तरह के तर्क दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

Meta का ऑफर- हर साल की नौकरी पर 2.15 महीने की सैलरी बड़ी टेक कंपनियां कर्मचारियों की संख्या और खर्च कम करने की कोशिश कर रही हैं। Google और Microsoft के बाद अब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta ने भी कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया है। कंपनी फ्रांस में कर्मचारियों को अच्छा सेवरेंस पैकेज देकर नौकरी छोड़ने का मौका दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, Meta फ्रांस में करीब 300 कर्मचारी हैं और इस योजना का असर लगभग 100 कर्मचारियों पर पड़ सकता है। कर्मचारियों को 5 नवंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया है। कंपनियां एक तरफ AI पर बड़ा निवेश कर रही हैं, दूसरी तरफ खर्च और कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर...