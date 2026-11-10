थमने वाली है 5 साल पुरानी यूक्रेन-रूस जंग? अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू; MEA ने बताया क्या है भारत की भूमिका
भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।
करीब पांच साल से जारी यूक्रेन-रूस जंग अब थमने वाली है। ऐसी उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों देशों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सबसे उच्च स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। यह जानकारी मंगलवार को तब सामने आई, जब विदेश मंत्रालय ने इसके संकेत दिए कि भारत दोनों पक्षों के बीच एक ऐसे समझौते पर जोर दे रहा है, जिसमें काला सागर (ब्लैक सी) में जहाजों की आवाजाही, अनाज और ऊर्जा का निर्यात शामिल हो, और साथ ही "एक-दूसरे पर हमला न करने की व्यवस्था" भी हो। बता दें कि इस बैठक की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है।
इस बीच, भारत ने कहा कि उसने रूस और यूक्रेन को काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तत्काल चिंताओं के समाधान तथा हमले नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब करीब पांच साल से जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में तीन पक्षीय वार्ता शुरू हुई है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति बाधित हुई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में कहा, ''भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।'''
जायसवाल ने कहा, ''शांति स्थापित करने के इसी विचार के तहत भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है और उसने काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात को लेकर रूस और यूक्रेन की तत्काल चिंताओं का समाधान तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।'' उन्होंने कहा कि मोदी और जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, उससे जुड़े मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के विभिन्न प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव योगदान देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।''
जायसवाल ने बताया कि इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक पहल पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ''हमने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले गलियारे के मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने में योगदान देने के लिए दोनों पक्षों के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है।'' मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात रोकने संबंधी रूस के कदम पर चर्चा की और भारत खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था, ''हमने काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात रोकने के रूस के कदम पर चर्चा की। भारत खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि ये प्रयास जारी रहेंगे।'' तनाव कम करने में भारत की संभावित भूमिका को लेकर जेलेंस्की की इस टिप्पणी से कुछ सप्ताह पहले जयशंकर ने कहा था कि नई दिल्ली केवल अपनी बात रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने हाल के महीनों में कीव और मॉस्को दोनों के साथ बातचीत करके यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने के प्रयास तेज किए हैं।
करीब एक महीने पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा था कि कीव को भारत और तीन अन्य देशों से संभावित युद्धविराम के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान संघर्ष तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था। उन्होंने रूसी नेता से ''अंतहीन युद्ध से निकलकर युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने'' का आग्रह किया था। इसके कुछ दिन बाद जयशंकर यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे और कहा था कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हरसंभव योगदान देने को तैयार है। पिछले महीने पुतिन ने कहा था कि संघर्ष का ऐसा समाधान तलाशने के लिए मोदी के पास 'अच्छे विचार' हैं, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। बता दें कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की लगातार अपील करता रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।