थमने वाली है 5 साल पुरानी यूक्रेन-रूस जंग? अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू; MEA ने बताया क्या है भारत की भूमिका

भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।

करीब पांच साल से जारी यूक्रेन-रूस जंग अब थमने वाली है। ऐसी उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों देशों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सबसे उच्च स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। यह जानकारी मंगलवार को तब सामने आई, जब विदेश मंत्रालय ने इसके संकेत दिए कि भारत दोनों पक्षों के बीच एक ऐसे समझौते पर जोर दे रहा है, जिसमें काला सागर (ब्लैक सी) में जहाजों की आवाजाही, अनाज और ऊर्जा का निर्यात शामिल हो, और साथ ही "एक-दूसरे पर हमला न करने की व्यवस्था" भी हो। बता दें कि इस बैठक की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है।

इस बीच, भारत ने कहा कि उसने रूस और यूक्रेन को काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तत्काल चिंताओं के समाधान तथा हमले नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब करीब पांच साल से जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में तीन पक्षीय वार्ता शुरू हुई है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति बाधित हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में कहा, ''भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।'''

जायसवाल ने कहा, ''शांति स्थापित करने के इसी विचार के तहत भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है और उसने काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात को लेकर रूस और यूक्रेन की तत्काल चिंताओं का समाधान तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।'' उन्होंने कहा कि मोदी और जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, उससे जुड़े मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के विभिन्न प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव योगदान देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।''

जायसवाल ने बताया कि इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक पहल पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ''हमने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले गलियारे के मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने में योगदान देने के लिए दोनों पक्षों के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है।'' मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात रोकने संबंधी रूस के कदम पर चर्चा की और भारत खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था, ''हमने काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात रोकने के रूस के कदम पर चर्चा की। भारत खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि ये प्रयास जारी रहेंगे।'' तनाव कम करने में भारत की संभावित भूमिका को लेकर जेलेंस्की की इस टिप्पणी से कुछ सप्ताह पहले जयशंकर ने कहा था कि नई दिल्ली केवल अपनी बात रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने हाल के महीनों में कीव और मॉस्को दोनों के साथ बातचीत करके यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने के प्रयास तेज किए हैं।