यूक्रेन का ड्रोन से रूसी पनडुब्बी पर हमला, कोर्ट में नजर आया खालिस्तानी अमृतपाल सिंह; टॉप-5

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमलावर साजिद अकरम साजिद अकरम मूल रूप से भारत के हैदराबाद का था। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

Dec 16, 2025 06:59 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
एनएसए को तहत गिरफ्तार पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह पहली बार कोर्ट में नजर आया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमलावर साजिद अकरम साजिद अकरम मूल रूप से भारत के हैदराबाद का था। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूसी पनडुब्बी पर अंडरवाटर ड्रोन स्ट्राइक कर समंदर में धुआं-धुआं कर दिया। पढ़ें आज की बड़ी खबरें

गिरफ्तारी के बाद पहली बार सामने आया खालिस्तानी अमृतपाल सिंह

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। मंगलवार को वे अपनी जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। सुनवाई के दौरान अमृतपाल सिंह ने खुद अपनी दलीलें पेश की और कहा कि जेल में उनके रहने से खडूर साहिब क्षेत्र का विकास और संसदीय कार्य प्रभावित हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

हैदराबाद मूल का था हमलावर साजिद अकरम

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार को हनुका उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 50 वर्षीय साजिद अकरम मूल रूप से भारत के हैदराबाद का निवासी था और लगभग 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। साजिद और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला बताया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

कड़ाके की ठंड में खिला बसंत का फूल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दिसंबर की कड़ाके की ठंड के बीच बेल के पेड़ पर फूल खिलने की दुर्लभ घटना सामने आई है। यह दृश्य स्थानीय लोगों के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय बन गया है। आमतौर पर बेल में फरवरी से अप्रैल के बीच फूल आते हैं, लेकिन इस बार करीब तीन महीने पहले ही चमकीले लाल रंग के फूल दिखाई देने लगे हैं। गोला क्षेत्र के कोंधवा गांव में करीब 35 वर्षों बाद लोगों ने बेल के फूलों को इतने स्पष्ट रूप में खिला देखा है। पढ़ें पूरी खबर...

रूसी पनडुब्बी पर यूक्रेन का अंडरवाटर ड्रोन हमला

रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। चार साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने रूस की एक पनडुब्बी को निशाना बनाने का दावा किया है। खास बात यह है कि यह पनडुब्बी बंदरगाह पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस हमले को अंडरवाटर ड्रोन के जरिए अंजाम दिया। पढ़ें पूरी खबर...

ब्राजील में तूफान का कहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिरी

ब्राजील के गुआइबा शहर में आए भीषण तूफान ने हवन मेगास्टोर के बाहर स्थापित 24 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा को गिरा दिया। यह प्रतिमा वर्ष 2020 में स्थापित की गई थी और 11 मीटर ऊंचे कंक्रीट के आधार पर खड़ी थी, जो तूफान के बाद भी सुरक्षित रहा। ब्राजील की सिविल डिफेंस अथॉरिटी के अनुसार, तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

