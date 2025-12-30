Hindustan Hindi News
व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमले वाले दावों पर क्या बोले पीएम मोदी, यूक्रेन पर हैं आरोप

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले की खबर पर भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के रास्ते पर बने रहने की अपील की है। साथ ही पुतिन के स्थायी आवास पर हमले को लेकर चिंता जताई है।

Dec 30, 2025
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले की खबर पर भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के रास्ते पर बने रहने की अपील की है। साथ ही पुतिन के स्थायी आवास पर हमले को लेकर चिंता जताई है। रूस ने दावा किया है कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की है।

पीएम मोदी ने लिखा, 'रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों को लेकर बेहद चिंतित हूं। दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता जारी कूटनीतिक प्रयास हैं। हम सभी संबंधित लोगों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने की अपील करते हैं, जो इन प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं।'

पुतिन के घर पर अटैक का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्रोन को मार गिराया गया था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लावरोव ने यूक्रेनी हमलों को कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को विफल करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख बदलेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी।

रूसी टीवी चैनलों के अनुसार राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, 'पुतिन ने सोमवार को फोन कॉल के दौरान ट्रंप को राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले के बारे में बताया। राष्ट्रपति ट्रंप स्तब्ध थे।'

