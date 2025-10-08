'कहानी यहीं खत्म नहीं होती', सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, कल मोदी से मुलाकात

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टार्मर का भव्य स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया। जानिए विजिट का पूरा एजेंडा क्या है?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आज मुंबई पहुंचे, जहां वे अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। यह दो दिवसीय यात्रा (8-9 अक्टूबर) व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत-यूके संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। स्टार्मर 125 सदस्यीय विशाल व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं, जिसमें बीपी, रोल्स-रॉयस, ब्रिटिश एयरवेज, डियागियो और स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन जैसे प्रमुख ब्रिटिश व्यवसायों के सीईओ, विश्वविद्यालयों के कुलपति और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। यह यात्रा जुलाई 2025 में साइन किए गए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद आ रही है, जिसे स्टार्मर ने "किसी भी देश द्वारा हासिल किया गया सबसे सुरक्षित सौदा" बताया है। भारत-ब्रिटेन के बीच हुए इस सौदे को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA कहा जा रहा है। भारत रवाना होने से पहले ब्रिटिश पीएम ने अपने व्यापार प्रतिनिधिमंडल से कहा कि यह सौदा महज एक शुरुआत है और 'कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके साथ व्यापार तेज और सस्ता होने वाला है, ऐसे में जो अवसर मिलने वाले हैं, वे अद्वितीय हैं।

मुंबई में भव्य स्वागत छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टार्मर का भव्य स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया। एयरपोर्ट पर भारतीय और ब्रिटिश ध्वजों से सजी BMC मुख्यालय की इमारतें इस यात्रा की भव्यता का प्रतीक बनीं। आज (8 अक्टूबर) स्टार्मर का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। वे सबसे पहले यश राज स्टूडियोज (YRF) का दौरा करेंगे, जो बॉलीवुड का प्रतीक है और भारत-यूके सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद वे कोपरेज ग्राउंड पर एक सॉकर इवेंट में भाग लेंगे और शीर्ष औद्योगिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। स्टार्मर ने कहा, "मैं मुंबई में 125 प्रमुख ब्रिटिश व्यवसायों के साथ ब्रिटिश व्यापार का झंडा फहराऊंगा, क्योंकि भारत में उनका विकास ब्रिटिश लोगों के लिए अधिक विकल्प, अवसर और नौकरियां लाएगा।"

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले स्टार्मर ने अपने बिजनेस प्रतिनिधिमंडल के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देगा। स्टार्मर मुंबई पहुंचने से पहले एक अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA9100 के यात्रियों को सीधे कॉकपिट से संबोधित किया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में स्टार्मर ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री कॉकपिट से बोल रहा हूं। मुंबई जा रही BA फ्लाइट 9100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह अब तक का ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक मिशन है जो भारत भेजा गया है। मैं इस यात्रा में आपके साथ मिलकर हमारे नए मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों को तलाशने और उनका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।”

जुलाई का व्यापार समझौता: नई शुरुआत यह यात्रा जुलाई 2025 में पीएम मोदी के यूके दौरे के दौरान चेकर्स में हुई बैठक पर आधारित है, जहां CETA पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार £100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। व्हिस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 75% (और अगले दशक में 40% तक) करने जैसे प्रावधान ब्रिटिश निर्यातकों के लिए राहत हैं, जबकि भारत के टेक्सटाइल, व्हिस्की, कार और अन्य वस्तुओं को बाजार पहुंच मिलेगी। स्टार्मर ने कहा, "हमने जुलाई में एक प्रमुख व्यापार सौदा साइन किया - सबसे अच्छा सुरक्षित सौदा है- लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।"

पीएम मोदी कल करेंगे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मुंबई दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। मोदी और स्टार्मर भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रक्रिया के तहत बृहस्पतिवार को मुंबई में मुलाकात करेंगे। वे शहर में सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) मंच और ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ के छठे संस्करण में शामिल होंगे।

मोदी और स्टार्मर अपनी बैठक के दौरान व्यापार एवं निवेश, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष, रक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी पहलों के ‘विजन 2035’ के खाके के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।

दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से पैदा हुए अवसरों को लेकर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। यह समझौता भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवोन्मेषकों के साथ भी बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री करेंगे नवी मुंबई हवाई अड्डे और मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से शुरू हो रहे अपने दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोदी 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप ‘मुंबई वन’ की भी शुरुआत करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर मुंबई में मुलाकात करेंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार को नवी मुंबई पहुंचने के बाद मोदी नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। वह हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत और लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोदी मुंबई में नौ अक्टूबर को स्टार्मर की मेज़बानी करेंगे। वे ‘सीईओ फोरम’ और ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ के छठे संस्करण में शामिल होंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के पहले चरण का निर्माण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। मोदी आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन-3 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 12,200 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह 37,270 करोड़ रुपये की पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो शहर के शहरी परिवहन परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी।