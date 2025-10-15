भारत की ऊर्जा कंपनी पर अब इस देश ने लगा दिए प्रतिबंध, रूस की आर्थिक मदद का लगाया आरोप

संक्षेप: इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की सरकार ने भारत पर यूक्रेन जंग में रूस की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए यह एक्शन लिया है।

ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को रूस की तेल कंपनियों और भारतीय पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर 90 नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन ने नायरा एनर्जी के खिलाफ यह एक्शन लेते हुए कहा है कि कंपनी ने 2024 में अरबों डॉलर मूल्य के रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। इस दौरान यह भी कहा गया कि ब्रिटेन यूक्रेन जंग के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फंडिंग के स्रोतों पर हमला करता रहेगा और देश का लक्ष्य रूस को तेल से होने वाले मुनाफे को रोकना है।

ब्रिटेन ने दावा किया कि इस कदम से रूसी तेल को ‘बाजार से हटाने’ और यूक्रेन के साथ संघर्ष में पुतिन के ‘युद्ध कोष’ में आने वाले ऊर्जा राजस्व को रोकने में मदद मिलेगी। देश के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, FCDO ने एक बयान में कहा, ‘‘रूसी कंपनियों और उनके वैश्विक समर्थकों को निशाना बनाने वाली आज की कार्रवाई पुतिन के राजस्व स्रोतों को रोकने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।’’ FCDO में कहा, ‘‘इस कदम से चीन में चार तेल टर्मिनल, रूसी तेल परिवहन करने वाले छद्म बेड़े में शामिल 44 टैंकर और नायरा एनर्जी लिमिटेड. सभी प्रभावित हुए हैं।’’

बता दें कि नायरा एनर्जी ने अकेले 2024 में पांच अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 10 करोड़ बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया था। इससे पहले यूरोपीय संघ ने भी नायरा एनर्जी पर के प्रतिबंध लगाए थे। कंपनी ने उस समय मीडिया को जारी बयान में कहा था, ‘‘नायरा एनर्जी भारत के कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए कार्य करती है। एक भारतीय कंपनी के रूप में, हम देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।’’

रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर निशाना इससे पहले ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों में सीधे तौर पर रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाया गया है। ये दुनिया की दो सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक हैं। ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 31 लाख बैरल तेल का निर्यात करती हैं। अकेले रोसनेफ्ट की वैश्विक तेल उत्पादन के छह प्रतिशत और रूस के कुल तेल उत्पादन के लगभग आधी हिस्सेदारी है।