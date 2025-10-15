Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUK government put sanctions on Indian petroleum company Nayara Energy Russian oil import Russia ukraine war

भारत की ऊर्जा कंपनी पर अब इस देश ने लगा दिए प्रतिबंध, रूस की आर्थिक मदद का लगाया आरोप

संक्षेप: इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की सरकार ने भारत पर यूक्रेन जंग में रूस की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए यह एक्शन लिया है।

Wed, 15 Oct 2025 11:52 PMJagriti Kumari भाषा, लंदन
share Share
Follow Us on
भारत की ऊर्जा कंपनी पर अब इस देश ने लगा दिए प्रतिबंध, रूस की आर्थिक मदद का लगाया आरोप

ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को रूस की तेल कंपनियों और भारतीय पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर 90 नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन ने नायरा एनर्जी के खिलाफ यह एक्शन लेते हुए कहा है कि कंपनी ने 2024 में अरबों डॉलर मूल्य के रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। इस दौरान यह भी कहा गया कि ब्रिटेन यूक्रेन जंग के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फंडिंग के स्रोतों पर हमला करता रहेगा और देश का लक्ष्य रूस को तेल से होने वाले मुनाफे को रोकना है।

ब्रिटेन ने दावा किया कि इस कदम से रूसी तेल को ‘बाजार से हटाने’ और यूक्रेन के साथ संघर्ष में पुतिन के ‘युद्ध कोष’ में आने वाले ऊर्जा राजस्व को रोकने में मदद मिलेगी। देश के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, FCDO ने एक बयान में कहा, ‘‘रूसी कंपनियों और उनके वैश्विक समर्थकों को निशाना बनाने वाली आज की कार्रवाई पुतिन के राजस्व स्रोतों को रोकने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।’’ FCDO में कहा, ‘‘इस कदम से चीन में चार तेल टर्मिनल, रूसी तेल परिवहन करने वाले छद्म बेड़े में शामिल 44 टैंकर और नायरा एनर्जी लिमिटेड. सभी प्रभावित हुए हैं।’’

बता दें कि नायरा एनर्जी ने अकेले 2024 में पांच अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 10 करोड़ बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया था। इससे पहले यूरोपीय संघ ने भी नायरा एनर्जी पर के प्रतिबंध लगाए थे। कंपनी ने उस समय मीडिया को जारी बयान में कहा था, ‘‘नायरा एनर्जी भारत के कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए कार्य करती है। एक भारतीय कंपनी के रूप में, हम देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।’’

रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर निशाना

इससे पहले ब्रिटेन के नए प्रतिबंधों में सीधे तौर पर रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाया गया है। ये दुनिया की दो सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक हैं। ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 31 लाख बैरल तेल का निर्यात करती हैं। अकेले रोसनेफ्ट की वैश्विक तेल उत्पादन के छह प्रतिशत और रूस के कुल तेल उत्पादन के लगभग आधी हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें:दबाव में आकर रूस से कम तेल खरीद रहा भारत? ट्रंप की नींद उड़ा देंगे ताजा आंकड़े

‘हम तब तक नरमी नहीं दिखाएंगे…’

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने संसद में प्रतिबंधों को पेश करते हुए कहा, ‘‘यूक्रेन के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण में, यूरोप आगे आ रहा है। ब्रिटेन और हमारे सहयोगी मिलकर पुतिन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उनके तेल, गैस और गुप्त बेड़े पर हमला कर रहे हैं। और हम तब तक नरमी नहीं दिखाएंगे जब तक वह अपनी असफल विजय यात्रा को छोड़कर शांति के प्रति गंभीर नहीं हो जाते।’’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।