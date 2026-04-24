Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

UK Board Result 2026 Live: कब और कहां आएंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें चेक

UK Board Result 2026 Live Updates: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे घोषित होंगे, छात्र अपने रोल नंबर की मदद से आधिकारिक वेबसाइट और लाइव हिन्दुस्तान पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

UK Board Result 2026 Live: कब और कहां आएंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें चेक

uk board result 2026 UBSE class 10th result live updates uaresults nic in download marksheet

Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान,देहरादून | Fri, 24 Apr 2026 06:41 PM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

UK Board Result 2026 Live Updates: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 10वीं (हाई स्कूल) के नतीजे कल यानी 25 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 10 बजे जारी कर दिए जाएंगे। रामनगर (नैनीताल) स्थित उत्तराखंड बोर्ड के दफ्तर में कल सुबह इन नतीजों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसके बाद से ही सभी छात्र अपने मार्क्स ऑनलाइन देख सकेंगे। जैसे ही बोर्ड के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान करेंगे, उसके तुरंत बाद रिजल्ट का लिंक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने दो आधिकारिक वेबसाइट्स जारी की हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर भी देखें रिजल्ट

लाइव हिन्दुस्तान पर रिजल्ट देखने के लिए आपको कुछ जरूरी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। स्क्रीन पर नतीजे हासिल करने के लिए आपको अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (Date of Birth), एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही रिजल्ट जारी आपको मैसेज के जरिए इसकी सूचना मिल जाएगी।

24 Apr 2026, 06:38:53 PM IST

UK Board Result 2026 Live Updates: 10वीं-12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए किन डिटेल्स की जरूरत?

UK Board Result 2026 Live Updates: यूके बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी अपने पास रखनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर, जन्मतिथि, एप्लिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने से पहले इन सभी जानकारी को तैयार रखें, ताकि लॉगिन के समय किसी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से अपना परिणाम देख सकें।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
24 Apr 2026, 06:31:08 PM IST

UK Board Result 2026 Live Updates: 25 अप्रैल को मिलेगी प्रोविजनल मार्कशीट, ओरिजिनल के लिए स्कूल जाना होगा

UK Board Result 2026 Live Updates: यूके बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद 25 अप्रैल को छात्रों को जो मार्कशीट ऑनलाइन मिलेगी, वह प्रोविजनल होगी। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि, ओरिजिनल हार्ड कॉपी मार्कशीट कुछ दिनों बाद संबंधित स्कूलों द्वारा दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फाइनल मार्कशीट लेने के लिए समय पर स्कूल से संपर्क करें, क्योंकि यही दस्तावेज आगे एडमिशन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं में जरूरी होता है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
24 Apr 2026, 06:28:15 PM IST

UK Board Result 2026 Live Updates: रिजल्ट के बाद क्या करें? 11वीं में ऐसे चुनें सही स्ट्रीम

UK Board Result 2026 Live Updates: यूबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्रों के सामने अगला बड़ा कदम 11वीं में एडमिशन का होता है। रिजल्ट के आधार पर छात्र अपनी रुचि और भविष्य की योजना के अनुसार स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। आमतौर पर छात्रों के पास तीन विकल्प होते हैं - साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स।

सही स्ट्रीम चुनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय करता है। इसलिए छात्रों को अपने पसंदीदा विषय, क्षमता और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
24 Apr 2026, 06:24:31 PM IST

UK Board Result 2026 Live Updates: कल सुबह 10 बजे आएंगे 10वीं-12वीं के नतीजे

UK Board Result 2026 Live Updates: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10:00 बजे आधिकारिक रूप से जारी करेगा। राज्यभर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बोर्ड ने रिजल्ट घोषणा का समय तय कर दिया है।

रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और जरूरी विवरण दर्ज करना होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट और डायरेक्ट लिंक के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत अपना परिणाम देख सकें।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
24 Apr 2026, 06:22:27 PM IST

UK Board Result 2026 Live Updates: कैसा रहा था पिछले साल का हाल?

UK Board Result 2026 Live Updates: अगर हम पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उत्तराखंड बोर्ड का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। पिछले साल 10वीं में कुल 1,13,238 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 99,725 बच्चों ने बाजी मारी थी। 10वीं का पास प्रतिशत 90.77% रहा था। लड़कियों ने हमेशा की तरह लड़कों को पछाड़ते हुए 93.25% पास प्रतिशत दर्ज किया था, जबकि लड़कों का प्रतिशत 88.20% था। पिछले साल 10वीं में जतिन जोशी और कमल चौहान ने टॉप किया था। वहीं, 12वीं क्लास में 88.20% बच्चे पास हुए थे और अनुष्का राणा ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
Uttrakhand Board UK Board Uk Board 10th Result

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsदेशUK Board Result 2026 Live: कब और कहां आएंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें चेक