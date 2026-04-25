UK Board 10th Result 2026 LIVE: आज सुबह 10 बजे जारी होंगे उत्तराखंड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें तुरंत चेक

uk board class 10th result 2026 live ubse high school results out today

25 Apr 2026, 06:13:47 AM IST UK Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए किन डिटेल्स की होगी जरूरत? UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी तैयार रखनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर, जन्मतिथि, एप्लिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने से पहले ये सभी जानकारी अपने पास रखें, ताकि लॉगिन के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से अपना परिणाम देख सकें।

25 Apr 2026, 06:03:54 AM IST UK Board 10th Result 2026 LIVE: हर साल बेहतर होता प्रदर्शन, जानें पिछले 4 साल का रिकॉर्ड UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट के पिछले चार सालों के आंकड़े देखें तो लगातार सुधार देखने को मिला है। साल 2022 में पास प्रतिशत 77.47 रहा था, जो 2023 में बढ़कर 85.17 फीसदी हो गया। इसके बाद 2024 में यह आंकड़ा 89.14 फीसदी तक पहुंचा और 2025 में 90.77 फीसदी दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता गया है।