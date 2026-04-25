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UK Board 10th Result 2026 LIVE: आज सुबह 10 बजे जारी होंगे उत्तराखंड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें तुरंत चेक

UK Board 10th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी होगा। जानें कहां और कैसे चेक करें नतीजे, किन जानकारियों की पड़ेगी जरूरत।

UK Board 10th Result 2026 LIVE: आज सुबह 10 बजे जारी होंगे उत्तराखंड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें तुरंत चेक

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Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान,नैनीताल | Sat, 25 Apr 2026 06:13 AM IST
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UK Board 10th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (यूबीएसई) ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल के नतीजे आज सुबह ठीक 10 बजे जारी किए जाएंगे। बोर्ड अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट घोषित करेंगे और इसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिससे छात्र घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से अपना परिणाम देख सकेंगे। छात्र अपना रिजल्ट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर उनका परिणाम दिखाई देगा। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहां छात्र अपनी जरूरी डिटेल्स डालकर तुरंत अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और रिजल्ट जारी होते ही उन्हें मैसेज के जरिए सूचना भी मिल सकती है।

छात्रों को जरूरी सलाह

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणाम का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि यह अस्थायी मार्कशीट आगे एडमिशन या अन्य जरूरी कामों में उपयोगी हो सकती है, जब तक स्कूल द्वारा मूल अंकपत्र जारी नहीं किया जाता। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट की पल पल की जनकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

25 Apr 2026, 06:13:47 AM IST

UK Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए किन डिटेल्स की होगी जरूरत?

UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी तैयार रखनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर, जन्मतिथि, एप्लिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने से पहले ये सभी जानकारी अपने पास रखें, ताकि लॉगिन के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से अपना परिणाम देख सकें।

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25 Apr 2026, 06:03:54 AM IST

UK Board 10th Result 2026 LIVE: हर साल बेहतर होता प्रदर्शन, जानें पिछले 4 साल का रिकॉर्ड

UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट के पिछले चार सालों के आंकड़े देखें तो लगातार सुधार देखने को मिला है। साल 2022 में पास प्रतिशत 77.47 रहा था, जो 2023 में बढ़कर 85.17 फीसदी हो गया। इसके बाद 2024 में यह आंकड़ा 89.14 फीसदी तक पहुंचा और 2025 में 90.77 फीसदी दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता गया है।

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25 Apr 2026, 06:02:09 AM IST

UK Board 10th Result 2026 LIVE: लाइव हिन्दुस्तान पर ऐसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट

UK Board 10th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी होने के बाद छात्र लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट के जरिए भी बेहद आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्रों को www.livehindustan.com

पर जाना होगा, जहां होमपेज पर ही रिजल्ट से जुड़ा लिंक दिखाई देगा। इसके बाद उन्हें करियर सेक्शन में दिए गए रिजल्ट पेज पर जाना होगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का लिंक एक्टिव मिलेगा।

जैसे ही छात्र कक्षा 10 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहां उन्हें अपनी जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर या अन्य मांगी गई डिटेल्स भरनी होंगी। सही जानकारी दर्ज करते ही कुछ ही सेकंड में उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

रिजल्ट देखने के बाद छात्र उसे ध्यान से चेक करें और तुरंत डाउनलोड कर लें। साथ ही इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह अस्थायी मार्कशीट आगे एडमिशन या अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में काम आ सकती है।

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