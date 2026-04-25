UK Board 10th Result 2026 LIVE: आज सुबह 10 बजे जारी होंगे उत्तराखंड 10वीं के नतीजे, ऐसे करें तुरंत चेक

25 Apr 2026, 06:13:47 AM IST
UK Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए किन डिटेल्स की होगी जरूरत?
UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी जानकारी तैयार रखनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर, जन्मतिथि, एप्लिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने से पहले ये सभी जानकारी अपने पास रखें, ताकि लॉगिन के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से अपना परिणाम देख सकें।
25 Apr 2026, 06:03:54 AM IST
UK Board 10th Result 2026 LIVE: हर साल बेहतर होता प्रदर्शन, जानें पिछले 4 साल का रिकॉर्ड
UK Board 10th Result 2026 LIVE: यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट के पिछले चार सालों के आंकड़े देखें तो लगातार सुधार देखने को मिला है। साल 2022 में पास प्रतिशत 77.47 रहा था, जो 2023 में बढ़कर 85.17 फीसदी हो गया। इसके बाद 2024 में यह आंकड़ा 89.14 फीसदी तक पहुंचा और 2025 में 90.77 फीसदी दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता गया है।
25 Apr 2026, 06:02:09 AM IST
UK Board 10th Result 2026 LIVE: लाइव हिन्दुस्तान पर ऐसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट
UK Board 10th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी होने के बाद छात्र लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट के जरिए भी बेहद आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्रों को www.livehindustan.com
पर जाना होगा, जहां होमपेज पर ही रिजल्ट से जुड़ा लिंक दिखाई देगा। इसके बाद उन्हें करियर सेक्शन में दिए गए रिजल्ट पेज पर जाना होगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का लिंक एक्टिव मिलेगा।
जैसे ही छात्र कक्षा 10 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहां उन्हें अपनी जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर या अन्य मांगी गई डिटेल्स भरनी होंगी। सही जानकारी दर्ज करते ही कुछ ही सेकंड में उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिजल्ट देखने के बाद छात्र उसे ध्यान से चेक करें और तुरंत डाउनलोड कर लें। साथ ही इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह अस्थायी मार्कशीट आगे एडमिशन या अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में काम आ सकती है।