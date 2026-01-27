LIVE: यूजीसी रूल्स पर बढ़ता जा रहा बवाल, दिल्ली से लखनऊ तक प्रदर्शन; UP में राष्ट्रपति शासन की मांग

UGC Roll Back

UGC Rules 2026: यूजीसी रूल्स 2026 के विरोध में यूपी पीसीएस के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की एक वजह शंकराचार्य के अपमान को भी बताया है। इसके अलावा कवि कुमार विश्वास ने भी इन रूल्स का विरोध किया है। इस बीच यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और भाजपा के भीतर भी इसे लेकर असंतोष की स्थिति है। यही कारण है कि रायबरेली और लखनऊ में भाजपा के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक ने भी इसके प्रति असहमति जाहिर की है। वह भाजपा के विधायक हैं।

27 Jan 2026, 02:05:01 PM IST UGC Rules Live Updates: अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन से उप्र में प्रशासनिक हलचल तेज UGC Rules Live Updates: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टकराव का रूप ले चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन कथित तौर पर ब्राह्मण अस्मिता और यूजीसी नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले अग्निहोत्री को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है, जिससे प्रदेश की नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है। निलंबन की सूचना के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार देर रात अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। सूत्रों के अनुसार उनका सामान ट्रक के माध्यम से लखनऊ भेज दिया गया है। निलंबित अधिकारी को शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है और निलंबन अवधि के दौरान उन्हें प्रतिदिन शामली में उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

27 Jan 2026, 01:55:19 PM IST UGC Rules Live Updates: क्या कह रहे हैं छात्र? UGC Rules Live Updates: विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र आलोकित त्रिपाठी ने पीटीआई-भाषा से कहा है कि नए नियमों से महाविद्यालयों में पूरी तरह अराजकता पैदा हो जाएगी क्योंकि अब प्रमाण का बोझ पूरी तरह आरोपी पर डाल दिया जाएगा और गलत आरोप झेलने वाले छात्रों के लिए कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है। त्रिपाठी ने कहा, ‘‘नए विनियम दमनकारी प्रकृति के हैं। पीड़ित की परिभाषा पहले से तय है। परिसर में पीड़ित कोई भी हो सकता है।’’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समानता (इक्विटी) दस्तों का मतलब परिसर के भीतर लगातार निगरानी में रहने जैसा होगा। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है।

27 Jan 2026, 01:47:22 PM IST UGC Rules Live Updates: सरकार ने किया है बचाव UGC Rules Live Updates: UGC के नए नियमों को लेकर सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक निष्पक्षता और जवाबदेही लाना है। हालांकि विरोध करने वालों ने आशंका जताई है कि इससे सामाजिक विभाजन गहरा हो सकता है और विश्वविद्यालय परिसरों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

27 Jan 2026, 01:38:37 PM IST UGC Rules Live Updates: 6 राज्यों के सवर्ण संगठनों का समर्थन- अलंकार अग्निहोत्री UGC Rules Live Updates: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण समुदाय और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर सहानुभूति दी है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी के नए नियम देश को खत्म कर देगा।

27 Jan 2026, 01:24:25 PM IST UGC Rules Live Updates: अलंकार अग्निहोत्री ने यूपी में राष्ट्रपति शासन की कर दी मांग UGC Rules Live Updates: पद से निलंबित हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है।

27 Jan 2026, 01:11:23 PM IST UGC Rules Live Updates: धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, DM से मिलने की अपील UGC Rules Live Updates: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफे और इसके बाद निलंबन के एक दिन बाद अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरने कर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक जिलाधिकारी आकर उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।

27 Jan 2026, 01:06:01 PM IST UGC Rules Live Updates: लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने भी शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन UGC Rules Live Updates: UGC के नए रूल्स का लखनऊ में भी विरोध शुरू हो गया है। छात्रों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने जमकर नारेबाजी की है।

27 Jan 2026, 01:00:44 PM IST UGC Rules Live Updates: यूपी में चल रहा है ब्राह्मण विरोधी अभियान- अलंकार अग्निहोत्री UGC Rules Live Updates: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं, एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा है। दूसरे पुलिस स्टेशन में, एक दिव्यांग ब्राह्मण को पीट-पीटकर मार डाला गया। माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन, हमारे ज्योतिर मठ (ज्योतिषपीठ) के शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्ग संतों को पैरों, लातों और जूतों से पीटा गया।” उन्होंने आगे कहा, "मैं अभी भी ब्राह्मण समुदाय के सभी जन प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वे तुरंत इस्तीफा देना शुरू करें और समुदाय के साथ खड़े हों। समय आ गया है, नहीं तो आपका नरसंहार निश्चित है। सामान्य श्रेणी का नरसंहार निश्चित है क्योंकि आपके जन प्रतिनिधि सो रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर बैठे हैं। मैंने राज्यपाल को लिखा है। मैंने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से भेज दिया है।"

27 Jan 2026, 12:54:10 PM IST UGC Rules Live Updates: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या? UGC Rules Live Updates: याचिका में कहा गया है कि हाल ही में नोटिफाई किए गए UGC रेगुलेशन, 2026 का रेगुलेशन 3(c) उन छात्रों और फैकल्टी की सुरक्षा करने में विफल रहता है जो आरक्षित श्रेणियों से नहीं आते हैं। इसमें कहा गया है कि जाति-आधारित भेदभाव के दायरे को केवल SC, ST, और OBC श्रेणियों तक सीमित करके, UGC ने प्रभावी रूप से "सामान्य" या गैर-आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह रेगुलेशन अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15(1) (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

27 Jan 2026, 12:46:51 PM IST UGC Rules Live Updates: क्या कहते हैं UGC के नए नियम? UGC Rules Live Updates: नियमों में 'भेदभाव' की परिभाषा को विस्तारित करते हुए कहा गया है कि किसी भी हितधारक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता अथवा इनमें से किसी भी आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार भेदभाव की श्रेणी में आएगा। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों को जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर अलग शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित करने से रोकने का भी प्रावधान किया गया है। ओबीसी को भी जाति-आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है।

27 Jan 2026, 12:43:10 PM IST UGC Rules Live Updates: मसौदा नियमों में नहीं थे विवादित प्रावधान UGC ने नए नियम लागू करने से पहले बीते साल फरवरी में इन नियमों का मसौदा सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था। मसौदा नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा गया था और झूठी शिकायतों को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माने का भी प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, अंतिम अधिसूचित नियमों में यूजीसी ने ओबीसी को भी जाति-आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है और झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान हटा दिया गया है।

27 Jan 2026, 12:38:59 PM IST UGC Rules Live Updates: यूजीसी के नए नियमों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जताई आपत्ति UGC Rules Live Updates: यूजीसी द्वारा लागू किए गए 'यूजीसी नियम, 2026' को लेकर सवर्ण समाज का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने इन नियमों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे छात्रों के बीच भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कलराज मिश्र ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नियम छात्रों के बीच विभाजन की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समानता और सामाजिक समरसता प्रभावित होगी तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को बल मिल सकता है। उन्होंने सरकार से इस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की।

27 Jan 2026, 12:32:52 PM IST UGC Rules Live Updates: सरकार ने ही भेदभाव कर दिया, UGC रूल्स के खिलाफ SC में अर्जी यूजीसी रूल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें सवर्णों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। अर्जी में कहा गया है कि आखिर सवर्ण छात्र के साथ कोई परेशानी या भेदभाव होगा तो वे कहां जाएंगे।

27 Jan 2026, 12:22:52 PM IST UGC Rules Live Updates: लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। इन छात्रों ने यूजीसी रूल्स का विरोध किया है और कहा कि यह समाज को बांटने वाला है। छात्रों ने कहा कि स्टूडेंट्स को यह बांटने की कोशिश है।

27 Jan 2026, 12:14:50 PM IST UGC Rules Live Updates: रायबरेली में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष का इस्तीफा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि नए यूजीसी रूल्स के विरोध में वह पद छोड़ रहे हैं। वह सलोन विधानसभा में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। त्रिपाठी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने यूजीसी रूल्स को काला कानून बताया और कहा कि यह सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ है। यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है और विभाजनकारी है।

27 Jan 2026, 12:05:54 PM IST UGC Rules Live Updates: अलंकार की हुंकार, ब्राह्मण समाज के नेता दें इस्तीफे अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के साथ एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

27 Jan 2026, 12:04:57 PM IST UGC Rules Live Updates: यूजीसी रेगुलेशंस के विरोध में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।