BJP के लिए 'गले की हड्डी' बन गए UGC नियम; न रोलबैक का वादा, न जारी रखने का इरादा

केंद्र सरकार समीक्षा का हलफनामा देकर सवर्णों की नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

UGC Rules: उच्च शिक्षण संस्थानों में समता को बढ़ावा देने के इरादे से 13 जनवरी 2026 को लाए गए विवादास्पद यूजीसी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। इन नियमों को लेकर देश भर में बड़ा विरोध देखने को मिला। सवर्णों में इन नियमों को लेकर काफी नाराजगी है। सोशल मीडिया में लगातार इसका विरोध हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस मामले पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। इसी के तहत सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन नियमों की फिर से समीक्षा की जाएगी। हालांकि, सवर्णों का समूह इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहा है।

केंद्र सरकार समीक्षा का हलफनामा देकर सवर्णों की नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

क्या है नियम और क्यों भड़के सवर्ण? आपको बता दें कि इन नियमों में SC और ST के साथ-साथ OBC को भी जाति-आधारित भेदभाव से विशेष सुरक्षा दी गई थी। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल हो सकता है।

नए नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए 'समता समिति' बनाने का प्रावधान किया गया था। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य रखे जाने थे, लेकिन सामान्य वर्ग के किसी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था इसी बात से सवर्णों में नाराजगी बढ़ गई है।

सवर्णों की नाराजगी को कम करने की कोशिश केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इन नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों का कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित या आशंकित महसूस न करे। हालांकि सवर्णों की मांग है कि सरकार अपने इस कदम को पूरी तरह से वापस ले। उनके विरोध-प्रदर्शनों ने BJP के भीतर भी बेचैनी पैदा कर दी थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह प्रदर्शन कर रहे युवा संगठनों के साथ बातचीत करने की सरकार की कोशिशों का नेतृत्व कर रहे हैं। सितंबर में इन दोनों मंत्रियों ने क्षत्रिय करणी सेना के नेतृत्व वाले UGC रोलबैक अभियान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसके बाद एक प्रस्तावित महापंचायत को टाल दिया गया था।

सवर्णों के बीच इस बात की चर्चा है कि नए नियमों से उन्हें जातिगत भेदभाव का मुख्य दोषी माना जा रहा है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई स्पष्ट प्रावधान न होने से उनकी चिंताएं और बढ़ गईं। इस विवाद की जड़ इन नियमों की शब्दावली में है। एक प्रावधान में जाति-आधारित भेदभाव को विशेष रूप से SC, ST और OBC सदस्यों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि दूसरा प्रावधान किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव करने पर रोक लगाता है।

सामान्य वर्ग के छात्रों का तर्क है कि इससे यह भ्रम पैदा होता है कि अगर उन्हें भी जाति-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़े तो क्या उन्हें भी वैसी ही सुरक्षा मिलेगी? वहीं, इन नियमों का समर्थन करने वालों का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को भेदभाव से बचने के लिए विशेष सुरक्षा की जरूरत है।