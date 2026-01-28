UGC Protest LIVE: यूजीसी के नए नियमों पर 'महाभारत', तेज हो सकते हैं प्रदर्शन; पल-पल का अपडेट

UGC Protest LIVE: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए 'इक्विटी रेगुलेशन्स' ने देशभर में एक तीखा विवाद छेड़ दिया है। जहां UGC का तर्क है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ते जातिगत भेदभाव और आत्महत्याओं को रोकने के लिए 'इक्विटी स्क्वाड' (निगरानी दस्ते) का गठन और सख्त कार्रवाई अनिवार्य है, वहीं सामान्य वर्ग के छात्र और कई संगठन इसे 'एकतरफा और दमनकारी' बता रहे हैं। विरोध का मुख्य कारण फाइनल ड्राफ्ट से 'झूठी शिकायत पर दंड' के प्रावधान का हटना और 'भेदभाव' की अस्पष्ट परिभाषा है, जिससे यह आशंका है कि इन नियमों का दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग या प्रतिशोध के हथियार के रूप में किया जा सकता है; इसी डर के चलते बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) तक, यह मुद्दा अब एक बड़े संवैधानिक और सामाजिक टकराव का रूप ले चुका है। 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' को लेकर सामान्य वर्ग के छात्र और कुछ संगठन इन्हें एकतरफा और दुरुपयोग का खतरा बता रहे हैं। इस पूरे मामले की लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

28 Jan 2026, 07:14:57 AM IST UGC Protest LIVE: हाशिये पर पड़े समुदायों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है- कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री UGC Protest LIVE: कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने इस बात पर जोर दिया कि नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नियमों को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए, सुधाकर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात को दोहराया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए एक बिल की आलोचना हुई थी।

28 Jan 2026, 07:10:42 AM IST UGC Protest LIVE: हमें नए नियमों पर आपत्ति- एडवोकेट विनीत जिंदल UGC Protest LIVE: यूजीसी विवाद पर एडवोकेट विनीत जिंदल ने कहा- हमें UGC द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर आपत्ति है। सबसे पहले, मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा है... सेक्शन 3C जातिगत भेदभाव दिखाता है। नियम 3B और 3E में पहले ही सभी स्टेकहोल्डर्स और स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। एक अलग सेक्शन लाना जो खास तौर पर SC, ST और OBC कैटेगरी का जिक्र करता है और जनरल कैटेगरी को बाहर रखता है, यह साफ तौर पर भेदभाव दिखाता है।

28 Jan 2026, 07:09:34 AM IST UGC Protest LIVE: अचानक इतना विरोध कहां से आ रहा- इंदिरा जयसिंह UGC Protest LIVE: सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा- ये नियम हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग या रहने की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अचानक इतना विरोध कहां से आ रहा है... यह ऊंची जाति के लोगों का रिएक्शन है।

28 Jan 2026, 06:57:40 AM IST UGC Protest LIVE: सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग UGC Protest LIVE: UGC के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी (BHU शोधकर्ता) का तर्क है कि नए नियमों में 'झूठी शिकायतों' के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग हथियार की तरह किया जा सकता है। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया गया है।

28 Jan 2026, 06:45:23 AM IST UGC Protest LIVE: सोशल मीडिया पर #RollbackUGC ट्रेंड में UGC Protest LIVE: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पिछले 24 घंटों से #RollbackUGC और #BlackLawUGC टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्र और कई शिक्षक संगठन इसे एकतरफा कानून बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

28 Jan 2026, 06:41:08 AM IST UGC Protest LIVE: फ्लैशबैक: आखिर क्या हैं ये 4 नियम जिन पर मचा है बवाल? UGC Protest LIVE: अगर आप अभी जुड़े हैं, तो आसान भाषा में समझें कि 13 जनवरी 2026 को जारी नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है: इक्विटी कमेटी और स्क्वाड: हर कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनेगी। इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई स्पष्ट बात नहीं है, जिससे पक्षपात का डर है। झूठी शिकायत पर चुप्पी: पुराने ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों में इसे हटा दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे ब्लैकमेलिंग बढ़ सकती है। 24x7 हेल्पलाइन और सख्त एक्शन: अगर कॉलेज इन नियमों को लागू नहीं करते, तो UGC उनका फंड रोक सकता है या मान्यता रद्द कर सकता है। भेदभाव की परिभाषा: इसमें 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है।

28 Jan 2026, 06:31:37 AM IST UGC Protest LIVE: UGC का पक्ष - 'शिकायतें 100% बढ़ीं, इसलिए कड़े नियम जरूरी' UGC Protest LIVE: UGC चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि 2020 से 2025 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि कैंपस को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम अनिवार्य हैं।

28 Jan 2026, 06:29:37 AM IST UGC Protest LIVE: बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से मामला गरमाया UGC Protest LIVE: इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे सवर्ण विरोधी और समाज को बांटने वाला बताया। इसके अलावा, नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी ने भी विरोध स्वरूप इस्तीफा दिया है।