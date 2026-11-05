UGC के विवादित नियमों पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, कमेटी बनाने की तैयारी; CJI ने क्या कहा?

UGC Equity Regulations 2026: विवादित इक्विटी नियमों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। जानिए जनवरी में इन नियमों पर रोक क्यों लगी थी और अब आगे क्या होगा।

UGC Equity Rules 2026: क्या बदल जाएंगे विवादित नियम? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया प्लान (फाइल फोटो)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार नए सिरे से विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों की चिंताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वर्ग के मन में भेदभाव, असंतोष या आशंका की भावना न रहे।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में UGC के इन नए नियमों पर रोक लगा दी थी। अदालत ने नियमों को लेकर उठे सवालों और उनके संभावित प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई थी। अब केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाने की बात सामने आने के बाद इन नियमों के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।

क्या है पूरा UGC इक्विटी रेगुलेशंस विवाद? दरअसल, UGC के इन नियमों का उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना था। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के बाद तैयार किया गया था।