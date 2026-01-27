Hindustan Hindi News
BJP नेता ने छोड़ा पद, सवालों से बचते दिखे मंत्री; फुल राजनीतिक टकराव में बदल रहा UGC विवाद

BJP नेता ने छोड़ा पद, सवालों से बचते दिखे मंत्री; फुल राजनीतिक टकराव में बदल रहा UGC विवाद

संक्षेप:

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। आलोचकों का तर्क है कि जाति-आधारित पूर्वाग्रह को दूर करने के प्रयास के तहत उठाया गया यह कदम उनके खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकता है। 

Jan 27, 2026 07:02 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई नीति और गाइडलाइंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छात्रों और शिक्षकों के विरोध से आगे बढ़कर एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव में बदल गया है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में एक सिटी मजिस्ट्रेट और नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, एक केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मुद्दे पर सवालों से बचने की घटना ने आग में घी का काम किया है। ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि UGC विवाद अब सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

बरेली: सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा और ब्यूरोक्रेसी में हलचल

उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशासनिक सेवा में इस तरह का खुला विरोध कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने अपने इस्तीफे में UGC के नए नियमों पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इसे 'सवर्ण समाज' के बच्चों के अधिकारों के लिए चिंताजनक बताया। अपने इस्तीफे में उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित अभद्रता (शिखा/बाल खींचने की घटना) का भी उल्लेख किया, जिससे धार्मिक समूहों में भी नाराजगी है।

सोमवार को देर शाम जिलाधिकारी के घर से बाहर आने के बाद, अग्निहोत्री ने पत्रकारों को बताया कि वह बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह से उनके घर मिलने गए थे। अग्निहोत्री ने कहा- मुझे जिलाधिकारी के घर पर 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से जिलाधिकारी को एक फोन कॉल आया। मुझे गालियां दी गईं, और उन्होंने कहा, 'पंडित पागल हो गया है'। इसे पूरी रात बंधक बनाकर रखो। मैंने पहले ही मीडिया को बता दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कहने पर मुझे छोड़ा गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें दो घंटे के अंदर अपना घर खाली करने के लिए कहा गया है।

नियमों के अनुसार, राज्यपाल राज्य की नौकरशाही के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों के इस्तीफे जिला मजिस्ट्रेट (DM) के माध्यम से राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग को भेजे जाते हैं। विभाग ही यह तय करता है कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है; इसमें दिन, सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं।

नोएडा: बीजेपी युवा मोर्चा नेता का बागी तेवर

विरोध की आग अब सत्ताधारी पार्टी के भीतर भी सुलगने लगी है। नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजू पंडित ने अपने बयान में UGC की नई नीति को काला कानून बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति सवर्ण समाज के बच्चों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अन्यायपूर्ण नीति पर चुप नहीं रह सकते और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। बीजेपी के युवा विंग के भीतर से ऐसा सार्वजनिक विरोध सरकार के लिए चिंता का विषय है।

बिहार: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सवालों से बचते नजर आए

इस बीच, बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जब पत्रकारों ने उनसे UGC की नई नीति और देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवाल पूछे, तो मंत्री ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। बार-बार पूछे जाने पर भी उन्होंने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय धार्मिक नारे लगाने लगे। वे हाजीपुर के ऐतिहासिक कौनहारा घाट पर एक मूर्ति शिलान्यास समारोह और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पहुंचे थे। मंत्री की यह चुप्पी और सवालों को टालना विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के लिए आलोचना का नया मुद्दा बन गया है।

सरकार पर बढ़ता दबाव

देशभर में छात्र, शिक्षक और विपक्षी दल पहले ही UGC के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उच्च शिक्षा में समानता और अवसरों पर बुरा असर पड़ेगा। आलोचकों का तर्क है कि जाति-आधारित पूर्वाग्रह को दूर करने के प्रयास के तहत उठाया गया यह कदम उनके खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकता है। यूजीसी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत संस्थानों को विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने होंगे ताकि विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके।

