Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सनातन धर्म को बताया 'डेंगू', उदयनिधि स्टालिन को SC से तक लग चुकी है फटकार; फिर भी नहीं माने

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
share

सत्ता गंवाने और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में सीएम थलापति विजय के सामने सनातन धर्म पर फिर विवादित बयान दिया है। जानें इस हेट स्पीच पर बीजेपी का क्या है पलटवार और पूरी खबर।

सनातन धर्म को बताया 'डेंगू', उदयनिधि स्टालिन को SC से तक लग चुकी है फटकार; फिर भी नहीं माने

तमिलनाडु की राजनीति में 'सनातन धर्म' को लेकर विवाद एक बार फिर से गरमा गया है। पूर्व में सनातन धर्म की तुलना 'डेंगू, मलेरिया और कोरोना' जैसी बीमारियों से कर चुके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पहले के भाषण को 'हेट स्पीच' करार दिया था। लेकिन 2026 विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर होने के बावजूद, उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही।

उदयनिधि स्टालिन का ताजा बयान

द्रमुक के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उन्होंने इसे 'समाप्त' करने का आह्वान किया। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि "लोगों को बांटने वाले सनातन धर्म का निश्चित रूप से उन्मूलन (समूल नाश) किया जाना चाहिए।"

खास बात यह है कि जब उदयनिधि यह बयान दे रहे थे, तब सदन में तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) भी उनके ठीक सामने मौजूद थे। विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले ही भाषण में इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी विचारधारा और पुराने रुख से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उदयनिधि इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं।

2023 का विवाद: डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी तुलना

इस पूरे विवाद की जड़ सितंबर 2023 से भी जुड़ी हैं। उस समय तमिलनाडु के युवा और खेल मामलों के मंत्री रहते हुए उदयनिधि ने 'तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स' के एक कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उन्होंने बेहद विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि, "सनातन धर्म मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह है, जिसका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।" उनके इस बयान पर पूरे देश में भारी बवाल हुआ था। भाजपा, हिंदू संगठनों और कई व्यक्तियों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला और नफरत फैलाने वाला बताया, जिसके चलते विभिन्न राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि) में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुईं। लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि वे इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे और अपनी बात पर कायम रहेंगे।

ये भी पढ़ें:'सनातन को खत्म करना ही होगा...' नेता प्रतिपक्ष बनते ही फिर उदयनिधि के बिगड़े बोल

कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की सख्त फटकार

उदयनिधि के 2023 वाले बयान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां अदालतों ने उनके इस बयान को गंभीरता से लिया था। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उदयनिधि को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि एक मंत्री होने के नाते उन्हें अपने शब्दों के परिणामों का अंदाजा होना चाहिए था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अदालत ने इसे आम आदमी के बयान से अलग और 'हेट स्पीच' के दायरे में रखते हुए कहा था- आप एक आम आदमी नहीं, बल्कि मंत्री हैं; आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होंगे।

बता दें कि कई शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं थीं, जिनमें उदयनिधि पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन ऐसी याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि अन्य वैकल्पिक कानूनी उपायों की छूट दी। उधर, उदयनिधि स्टालिन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी FIR को एक जगह करने और ट्रांसफर करने की मांग की। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया कि उनके बयान पर कोई नई FIR बिना अदालत की अनुमति के दर्ज नहीं की जा सकेगी। साथ ही मौजूदा मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी दी गई। बाद में सुनवाई 2026 के लिए स्थगित हुई, जहां अंतिम फैसला लंबित है।

ये भी पढ़ें:जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को भला बुरा कहा, तो CM विजय का कैसा था रिएक्शन

भाजपा ने द्रमुक नेता पर तीखा हमला किया

इसी बीच, नवगठित तमिलनाडु विधानसभा के सत्र के दौरान सनातन धर्म को "समाप्त करने" के आह्वान को दोहराने के बाद भाजपा ने द्रमुक नेता पर तीखा हमला किया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने दावा किया कि द्रमुक का हाल में सत्ता से बेदखल होना इसी तरह की विभाजनकारी बयानबाजी का सीधा परिणाम है।

तिरुपति ने 'एक्स' पर चेतावनी दी कि अगर द्रमुक धार्मिक भावनाओं का अपमान करना जारी रखती है, तो तमिलनाडु की जनता उसे ''पूरी तरह से मिटा देगी।'' तिरुपति ने लिखा, "यह समझें कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने के कारण ही आज जनता ने आपको और द्रमुक को सत्ता से दूर कर दिया है और बाहर फेंक दिया है।'' यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव में द्रमुक की हार के बाद हुआ है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है।

ये भी पढ़ें:तमिलनाडु में CM विजय का Action Show जारी, शराब दुकानों के बाद पोस्टर-बैनर पर वार
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Tamil Nadu India News Sanatan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।