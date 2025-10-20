उदयनिधि स्टालिन ने फोड़ा बड़ा 'दिवाली बम', बोले- विश्वास रखने वालों को शुभकामनाएं
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से दीपावली की शुभकामनाओं को लेकर विवाद हो गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि विश्वास रखने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं। उदयनिधि का यह बयान उनके पिछले सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों के बाद आया है, जिसके कारण उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोग उन्हें त्योहार की बधाई देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसे वो अपनी पिछली टिप्पणियों से जोड़ते हैं। अब डिप्टी सीएम के ताजा बयान को लेकर हंगामा मच गया है।
बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और डीएमके पर हिंदुओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस बात को उजागर किया कि DMK क्रिसमस और ईद जैसे त्योहारों पर सभी को खुली शुभकामनाएं देती है, लेकिन दीपावली पर चयन वाला रवैया अपना लेती है। भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया और कहा कि डीएमके हिंदुओं को हल्के में ले रही है।
भाजपा ने विभाजनकारी बयान बताया
तमिलिसाई सौंदरराजन जैसे नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को धार्मिक आधार पर विभाजनकारी करार दिया। यह विवाद डीएमके और बीजेपी के बीच पहले से चली आ रही राजनीतिक टकराव को और तेज कर सकता है। जहां बीजेपी इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बता रही है, वहीं डीएमके ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।