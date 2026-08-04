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सनातन धर्म, शशिकला की चप्पल और अब तृषा, उदयनिधि स्टालिन का विवादों से है पुराना नाता

By Shubham Sharma
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सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से करने से लेकर शशिकला पर की गई निजी टिप्पणी तक, उदयनिधि का विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है।

Udhayanidhi Stalin
उदयनिधि स्टानिल का विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति में अपनी बयानबाजी से अक्सर तूफान खड़ा करने वाले डीएमके (DMK) नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार उनकी गिरफ्तारी अभिनेत्री तृषा (Trisha) को लेकर की गई एक आपत्तिजनक और द्विअर्थी टिप्पणी के मामले में हुई है।

वैसे, यह कोई पहला मौका नहीं है जब स्टालिन अपने तीखे या कड़वे बोल के कारण कानूनी और राजनीतिक मुसीबत में फंसे हों। सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से करने से लेकर शशिकला पर की गई निजी टिप्पणी तक, उदयनिधि का विवादों से चोली-दामन का साथ रहा है।

आइए डालते हैं उनके उन चार प्रमुख बयानों पर नजर, जिन्होंने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी:

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'तृषा' पर डबल मीनिंग बयान और गिरफ्तारी

तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक बड़े विरोध प्रदर्शन में उदयनिधि मंच से राज्य के मुख्यमंत्री विजय पर जोरदार हमला बोल रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ समर्थकों ने अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। तृषा और विजय ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और सोशल मीडिया पर भी दोनों के नामों को अक्सर जोड़ा जाता रहा है।

नारे सुनकर उदयनिधि भाषण के बीच रुके और उन्होंने इस पर ऐसी प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर तुरंत बवाल खड़ा हो गया। सत्तारूढ़ 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) ने उनके बयान को बेहद घटिया और अश्लील करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर डाली।

चेन्नई स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने मंगलवार को उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद भी उदयनिधि के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बेबाकी से कहा, "मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं हर कानूनी नतीजे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।"

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शशिकला पर 'चप्पल' वाली टिप्पणी

साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उदयनिधि ने अपनी भाषा को लेकर खासी फजीहत झेली थी। AIADMK पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी को अपनी कुर्सी और राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए पार्टी से निकाली गईं नेता वी.के. शशिकला की चप्पलें तक पकड़नी पड़ी थीं।

इस टिप्पणी के बाद महिला अधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने उदयनिधि को आड़े हाथों लिया था और एक वरिष्ठ महिला राजनेता के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल को राजनीति का बेहद निचला स्तर करार दिया था।

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'सनातन धर्म' की तुलना डेंगू और कोरोना से

उदयनिधि के जिस बयान पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर बवाल हुआ, वह था सितंबर 2023 का 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन'। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सनातन धर्म की तुलना छूत की बीमारियों से कर दी थी।

उदयनिधि स्टालिन ने तब कहा, "कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमें जड़ से खत्म करना होता है। हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं करते, बल्कि उन्हें मिटाते हैं। सनातन धर्म भी ठीक ऐसा ही है।"

उन्होंने इसे जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाली व्यवस्था बताया, लेकिन भाषा इतनी तीखी थी कि इसे “हिंदू धर्म पर हमला” और “हेट स्पीच” तक कहा गया।

इस बयान के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। बीजेपी ने उन पर हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया था। देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने भी उनकी बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जताई थी।

फिर 2024 उन्होंने कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे और उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है।

विधानसभा में दोबारा छेड़ा 'सनातन' का राग

राज्य में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जब उदयनिधि नेता प्रतिपक्ष बने, तो उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा भाषण में फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी।

नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के ठीक सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि लोगों को बांटने वाले सनातन धर्म को खत्म किया जाना ही चाहिए। जब इस बयान पर सदन में नया हंगामा खड़ा हुआ, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सनातन को खत्म करने का मतलब लोगों को मंदिर जाने से रोकना नहीं, बल्कि समाज में बनी जातिगत ऊंच-नीच की व्यवस्था को खत्म करना है।

“वंदे मातरम्” और राज्य गीत वाला विवाद

2026 में उदयनिधि का एक और विवाद सामने आया, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के राज्य गीत को “वंदे मातरम्” के बाद बजाए जाने पर आपत्ति जताई। इसे तमिल पहचान और हिंदी/राष्ट्रीय प्रतीकों के बीच तनाव से जोड़कर देखा गया।

यह विवाद धार्मिक कम और सांस्कृतिक-राजनीतिक ज्यादा था। DMK की पुरानी द्रविड़ राजनीति में यह लाइन सामान्य है, लेकिन विरोधियों ने इसे राष्ट्र-विरोधी या विभाजनकारी रुख की तरह पेश किया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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