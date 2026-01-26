'कई भाषाओं को निगल गई'; चुनावी माहौल में उदयनिधि ने हिंदी पर फिर बोला हमला

संक्षेप: तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से हिंदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदी उत्तर भारत की कई भाषाओं को निगल गई है। डीएमके केंद्र सरकार की तीन भाषा नीति का विरोध कर रही है क्योंकि इसके जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है।

तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से हिंदी भाषा पर हमला बोला है। उन्होंने हिंदी के ऊपर दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का निगलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी जहां भी गई उसने दूसरी भाषाओं को खत्म कर दिया। स्टालिन ने कहा कि वह तमिलनाडु में हिंदी को नहीं थोपने देंगे।

भाषा शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों की भी श्रद्धांजलि दी और तीन भाषा नीति के खिलाफ अपनी पार्टी के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी ने अपने शुरुआती दौर में हरियाणवी, भोजपुरी, बिहारी और छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय भाषाओं को खत्म कर दिया।

स्टालिन ने कहा, "आज कई राज्यों में उनकी मातृभाषा गायब हो चुकी है। उदाहरण के लिए हरियाणा की मातृभाषा हरियाणवी है। हिंदी ने आने के बाद वह लुप्त हो गई है। बिहार की मातृभाषा बिहारी है। हिंदी आने के बाद लोगों को बिहारी भूलनी पड़ी। छत्तीसगढ़ की मातृभाषा छत्तीसगड़ी है, उत्तर प्रदेश की मातृभाषा भोजपुरी है। इन राज्यों में हिंदी आऊ और लोगों को अपनी मातृभाषा भुला दी। इस तरह हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसने कई भाषाओं को निगल लिया। इसी वजह से हम इसका मजबूती से विरोध करते हैं।"

केंद्र सरकार द्वारा तीन भाषा नीति को भी उदयनिधि ने हिंदी थोपने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार का विरोध केवल तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए हैं। इतना ही नहीं स्टालिन ने राज्य में लंबे समय से चली आ रही दो भाषा नीति को एक सफल मॉडल बताते हुए इसका बचाव किया और कहा कि इससे राज्य में विकास हुआ है।

गौरतलब है कि स्टालिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उनके पिता मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए तीन भाषा नीति को सांस्कृतिक आक्रमण करार दिया। स्टालिन ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस्तेमाल स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी थोपने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

इतना ही नहीं स्टालिन ने केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी आलोचना की और कहा कि तमिलनाडु द्वारा तीन भाषा नीति लागू न करने के कारण3,458 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि रोकी जा रही है। उन्होंने कहा, "चाहें वह 3,000 करोड़ हों, 5,000 करोड़ हों या 10,000 करोड़ हम तीन भाषा नीति स्वीकार नहीं करेंगे। क्या हम ताकत और पैसे की धमकियों के आगे झुकने वाले गुलाम हैं? हम अन्ना और कलैगनार जैसे गर्वित तमिल योद्धाओं की परंपरा से आते हैं।”

आपको बता दें, तमिलनाडु की दोनों मुख्य पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके तीन भाषा नीति का विरोध कर रही हैं। राज्य में भाजपा की सहयोगी एआईडीएमके भी खुलकर इसका विरोध करती है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि वह इस नीति के जरिए हिंदी थोप नहीं रही है, बल्कि यह छात्रों को एक अतिरिक्त भाषा सीखने का अवसर प्रदान कर रही है, जिससे देश के भीतर अंग्रेजी पर निर्भरता को कम किया जा सके।