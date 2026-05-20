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केरल में नई सरकार के सामने 13 नंबर कार की चुनौती, मंत्रियों में से किसी को नहीं चाहिए

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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केरल की कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ शपथ लेने वाले 20 मंत्रियों में से कोई भी कार नंबर 13 लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले की सरकारों के सामने भी इसी तरह की चुनौती आई थी।

केरल में नई सरकार के सामने 13 नंबर कार की चुनौती, मंत्रियों में से किसी को नहीं चाहिए

केरल की नई नवेली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के सामने पुरानी समस्या खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले मंत्री अब अंधविश्वास की वजह से 13 नंबर की कार लेने को तैयार नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब केरल में नई सरकार के सामने इस तरह की चुनौती खड़ी हुई है। इससे पहले भी 2016 में वामपंथी संगठन के सत्ता में आने के बाद नव निर्वाचित मंत्रियों ने इससे दूरी बनाई थी। इसे भाजपा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था। हालांकि, बाद में उस समय के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने यही नंबर लिया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनका 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल अब कार्यभार संभालना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही राज्य सचिवालय का वह पुराना अंध विश्वास भी सामने आ गया है, जिसमें मंत्रियों ने 13 नंबर की गाड़ी को अपनाने से इनकार किया है। 1 से लेकर 10 नंबर तक के आधिकारिक वाहनों का आवंटन मंत्रियों को किया जा चुका है। लेकिन 13 नंबर की कार को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता सीके हरीधरन ने अंधविश्वास के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए सचिवालय का कमरा नंबर 13 लिया है, लेकिन कार उन्होंने भी नहीं ली।

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आपको बता दें, राज्य सचिवायलों में 13 नंबर कार को लेकर झिझक नई नहीं है। इससे पहले भी केरल की पिछली सरकारों के मंत्रियों ने इस नंबर से दूरी बनाई थी। पहले की सरकारों में कुछ नेताओं ने खुलकर माना था कि वे इस नंबर को अशुभ मानते हैं, जबकि कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस अंधविश्वास को चुनौती देने की कोशिश भी की।

13 नंबर की कार केरल सचिवालय के लिए हर नई सरकार के समय चुनौती बनी रहती है। पिछले आंकड़े बताते हैं कि मंत्री चाहें किसी भी गठबंधन का हो, 13 नंबर की कार लेने में हिचकिचाते ही हैं। हालांकि, एम ए बेबी और थॉमस आईजैक जैसे कुछ नेता भी होते हैं, जो अंधविश्वास को चुनौती देते हुए स्वेच्छा से इसी नंबर की कार लेते हैं।

Upendra Thapak

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Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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