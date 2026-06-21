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उद्धव सेना के बागी मचाने जा रहे तहलका, डैमेज कंट्रोल के लिए जनता की शरण में जाएंगे ठाकरे

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से पार्टी बदलने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां इन सांसदों की मजबूत पकड़ है।

उद्धव सेना के बागी मचाने जा रहे तहलका, डैमेज कंट्रोल के लिए जनता की शरण में जाएंगे ठाकरे

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में टूट के बाद अब कभी भी शिवसेना (UBT) में भी तहलका मच सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव सेना के बागी सांसद किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलने के वीडियो और फोटो भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा वे लोकसभा स्पीकर को सौंपे गए पत्र को भी सार्वजनित करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यह भी बता सकते हैं कि आखिर चार साल पहले पार्टी में टूट के वक्त उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े रहने वाले सांसद अब क्यों विरोधी खेमे में जाना चाहते हैं।

बता दें कि चार साल पहले एकनाथ शिंदे की अगुआई में अविभाजित शिवसेना में बगावत हुई थी। उस समय ये 6 सांसद उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे। वहीं एकनाथ शिंदे की जीत हुई और उन्हें शिवसेना का नाम और निशान मिल गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) हो गई और उसका चुनाव चिह्न भी छिन गया। अब शिवसेना यूबीटी में जो कुछ हो रहा है यह केवल उद्धव ठाकरे के लिए झटका नहीं है बल्कि समूचे विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है।

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बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट ने ऑपरेशन टाइगर चलाकर उद्धव सेना को तोड़ने का जाल बिछाया है। उद्धव के साथ अब तक 9 सांसद थे। इनमें से 6 बागी गुट में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय एक सांसद मुंबई में और दूसरा पुणे हमें हैं। दो चेन्नई से आएंगै और बाकी कोलकाता से आएंगे। इसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सांसद स्पीकर से मिलने और उनको सौंपे गए पत्र को लेकर बात कर सकते हैं। इनकी मुलाकात स्पीकर से हो चुकी है और वे दल बदलने का अपना फैसला भी बता चुके हैं। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे की बदलती विचारधारा और हिंदुत्व से भटकाव की वजह से वे पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि दल बदल कानून का उनपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे फिर से स्पीकर ओम बिड़ला से मिलेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर अपना फैसला सुनाने से पहले वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह बगावत रुकनी नामुमकिन है। हालांकि अब तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पहले चर्चा थी कि शिवसेना स्थापना दिवस के मौके पर ही 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाने का ऐलान कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना (UBT) ने पहले ही बागी सांसदों को कारम बताओ नोटिस जारी किया था। ये सभी सांसद पार्टी की संसदीय बैठक में नहीं शामिल हुए थे।

कैसे डैमेज कंट्रोल में लगे उद्धव ठाकरे

पार्टी में इस बड़ी टूट की आशंकाओं के बीच उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं। 2022 के बड़े झटके के बाद अब उनके सामने एक और चुनौती है। इस झटके का असर कम करने के लिए अब वह जनता के बीच जाने वाले हैं। शनिवार से सोमवार तक उद्धव ठाकरे उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां बागी सांसदों की मजबूत पकड़ है। वह यावतमल, परभणी, हिंगोली, धाराशिव और शिरड़ी जाएंगे। जानकारों का कहना है कि पार्टी में और ज्यादा दरार आने से रोकने के लिए वह दौरा कर रहे हैं।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Uddhav Thackrey Eknath Shinde
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