LIVE: हमारे पास ED-CBI आई तो नहीं रहेगी भाजपा, संजय राउत की धमकी

तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच विपक्षी गठबंधन INDIA का एक और दल टूट सकता है। अटकलें हैं कि आज 5 से ज्यादा शिवसेना (यूबीटी) सांसद दल बदल कर सकते हैं। इस संबंध में लोकसभा स्पीकर से बागी नेता मुलाकात कर सकते हैं।

Shivsena UBT LIVE: 19 जून को वर्धापन दिवस से पहले उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले (उद्धव बालासाहब ठाकरे) गुट में टूट हो सकती है। बुधवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में शिवसेना के दोनों गुटों में हलचल तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 6 या 7 सांसद पाला बदल सकते हैं। हालांकि, संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है और कुछ सांसदों ने दावा कर दिया है कि वह उद्धव गुट के साथ रहेंगे।

संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बुधवार यानी 17 जून को ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी सांसदों का समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है। हालांकि, इस मीटिंग को लेकर भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके साथ उद्धव की पार्टी के 7 सांसदों का समर्थन है और मॉनसून सत्र से पहले टूट हो सकती है।

ये नेता रहे थे बैठक से गायब रविवार को उद्धव ठाकरे की बुलाई गई बैठक में सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए। राउत ने बताया कि संजय जाधव ने ठाकरे से फोन पर बात की।

यहां देखें लाइव अपडेट्स-

9:49 AM - संजय राउत ने आरोप लगाए हैं कि 12 साल से जो पार्टी सत्ता में है, उसकी ताकत व्यक्तिगत पार्टी की नहीं है। बल्कि, ईडी और सीबीआई की है। जब हमारे पास ईडी और सीबीआई आएगी, तो क्या रहेगी इनकी पार्टी।

9:45 AM - संजय राउत ने लिखा, नांदेड हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरता है, ऑपरेशन के नाम पर दो सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, निजी विमान से घूमने जितनी कीमत ठाकरे नाम की वजह से बढ़ी। हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा।

9:39 AM - राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि परभणी से सांसद संजय जाधव बड़ा सियासी उलटफेर कर सकते हैं। अटकलें हैं कि वह उद्धव ठाकरे गुट (UBT) का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।

9:36 AM - खबर है कि कुछ सांसदों के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मीटिंग चल रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि वह राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि, अब तक साफ नहीं हो सका है कि इस मीटिंग में कौन से सांसद पहुंचे हैं।