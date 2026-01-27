Hindustan Hindi News
इसको बदलो या वापस लो; यूजीसी के नए नियमों के विरोध में उतरा उद्धव गुट

इसको बदलो या वापस लो; यूजीसी के नए नियमों के विरोध में उतरा उद्धव गुट

यूजीसी के नए नियमों को लेकर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइन्स में ही भेदभाव है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। या तो इन्हें बदलना चाहिए या फिर वापस ले लेना चाहिए।

Jan 27, 2026 05:16 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
UGC rules: यूजीसी की तरफ से लाए गए नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है। कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की है। इसी बीच अब शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इन नियमों को गलत बताया है। यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि इन नियमों की वजह से कैंपसों में भेदभाव कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा।

पीटीआई से बात करते हुए उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद ने इन नियमों को वापस लेने या इनमें संशोधन करने की अपील की। उन्होंने कहा, "जातिगत भेदभाव होता है, उस पर गाइडलाइन्स भी होती हैं। लेकिन अगर गाइडलाइन्स ही भेदभाव पूर्ण होंगी... कि आप एक तरफ को सोचे कि यही शोषण कर्ता है और दूसरे तरफ वाले शोषित हैं। यह गलत है। अगर एसएसी एसटी ओबीसी के खिलाफ 10 केस ऐसे आते हैं, तो कुछ केस जनरल कैटेगरी के खिलाफ भी होते हैं। उस मामले में क्या? आखिर कैसे पक्का होगा कि भेदभाव हुआ है या नहीं।"

फर्जी केस करने वाले का क्या?- प्रियंका चतुर्वेदी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्धव गुट सांसद ने कहा, "ऐसी गाइडलाइन्स फर्जी केसों को भी बढ़ावा देती हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। ऐसे में अगर कोई फर्जी केस करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? आखिर यह एक छात्र के पूरे करियर और उसके जीवन का सवाल है। ऐसे में फर्जी केस करने वाले के खिलाफ क्या होना चाहिए। यह कौन तय करेगा? इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। भेदभाव खत्म करने के लिए हम और भेदभाव कैंपसों में ला रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और शिक्षा मंत्री को इसके बारे में विचार करना चाहिए। या तो इन नियमों को वापस लेना चाहिए या फिर इनमें संशोधन किया जाना चाहिए।"

गौरतलब है कि यह पूरा मामला यूजीसी की तरफ से 15 जनवरी से लागू किए गए नए नियमों से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सवर्ण समाज के संगठनों का कहना है कि इन नियमों से सवर्ण छात्रों के खिलाफ झूठे मुकदमें किए जाएंगे। इसलिए सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। यूजीसी बिल के विरोध में उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया है।

