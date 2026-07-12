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'जबरन पिलाया गोमूत्र, उखाड़ लिए बाल', उद्धव ठाकरे के करीबी पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप; केस दर्ज

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद विनायक राउत की बहू का आरोप कि उन्हें जबरन गो मूत्र पिलाया गया और तंत्र-मंत्र के लिए उनके बाल उखाड़ लिए गए। उन्होंने परिवार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

'जबरन पिलाया गोमूत्र, उखाड़ लिए बाल', उद्धव ठाकरे के करीबी पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप; केस दर्ज

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच एक और विवाद सामने आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक पूर्व सांसद पर उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि उन्होंने जबरन अपनी बहू को गो मूत्र पिलाया। इसके अलावा जादू-टोना करने के लिए जबरन बाल तोड़े गए। आरोपी पूर्व सांसद विनायक राउत, उनकी पत्नी और पार्षद बेटे गीतेश राउत के खिलाफ अंधविश्वास निरोधी कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दो तांत्रिक फिरोज और काजी का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गाय है।

पीड़िता गिरिजा राउत का कहना है कि उनकी ससुराल के लोग उनको प्रताड़ित करते थे और कमरे में बंद कर देते थे। उन्हें भूखा-प्यासा रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सात साल से उनपर यह अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे ना होने की वजह से ससुराल के लोग उनको लेकर तांत्रिक के पास गए थे। जबकि गिरिजा का दावा है कि कमी उनके पति में है। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया होने के बाद भी विनायक राउत ने कभी उनका पक्ष नहीं किया और उनके घर में चल रहे इस घिनौने खेल का विरोध नहीं किया।

विनायक राउत ने आरोपों को किया खारिज

पूर्व सांसद विनायक राउत ने परिवार पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी बहू 12 करोड़ रुपये वसूलने, एक तीन कमरे के फ्लैट और कार लेने के लिए यह सब नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, इन सबके पीछे असली वजह यह है कि वह तलाक लेना चाहती है और मोटी रकम भी वसूलना चाहती है। जब हमने उसकी मांग पूरी नहीं की तो इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाने लगी।

पति पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का कहना है कि वह प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है इसलिए सात साल तक पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उन्होंने यह भी कहा कि ऊटी में वह अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी लेकिन पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि पति उनके पास नहीं आते। गिरिजा ने कहा कि पति का कहना है कि वह विदेश में ही उनके पास आ सकते हैं, भारत के अंदर नहीं।

गिरीजा ने आरोप लगाया कि ऊटी से वापस आने के बाद गांव में रिसेप्शन था। रास्ते में उनका अपमान किया गया। सबके सामने उनसे कहा गया कि वह बहुत धीरे चलती हैं। उन्होंने कहा कि उनको डांटते फटकारते समय इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता था कि आसपास कौन है। उन्होंने कहा कि 2018 में वह पति के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थीं लेकिन वह उनसे बात तक नहीं करते थे। पति का कहना था कि अगर दोनों करीब आए तो उनकी मौत हो जाएगी। विनायक राउत उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Uddhav Thackrey
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