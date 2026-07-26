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'वोट चुराए जा सकते हैं लेकिन लोग नहीं', उद्धव ठाकरे ने युवाओं को बता दिया विष्णु का अवतार

By Ankit Ojha
भाषा
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मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं ने दिखा दिया है कि वोट चुराए जा सकते हैं लेकिन लोग नहीं चुराए जा सकते। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन रुकना नहीं ह

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे ने की प्रदर्शनकारी युवाओं की तारीफ

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में शिवसेना (UBT) के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे छात्रों की तारीफ करते हुए उन्हें विष्णु का अवतार बता दिया। तिरंगा विजय रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जिन कॉकरोचों ने सरकार को सबक सिखाया है, वे विष्णु के अवतार हैं। यह अंधभक्तों के खिलाफ देशभक्तों की जीत है।

वोट चुराए जा सकते हैं, लोग नहीं- उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि 'वोट चुराए जा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं।'

देशव्यापी हो गया छात्रों का आंदोलन

इससे पहले, उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक विवाद के बीच कथित रूप से आत्महत्या करने वाले 21 अभ्यर्थियों की याद में एक मिनट का मौन रखा। उद्धव ने कहा कि युवाओं ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ''स्वर्णिम अध्याय'' लिखा है। उन्होंने कहा कि छात्रों का यह आंदोलन अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुका है।

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शिवसेना (UBT) प्रमुख ने कहा, 'लोग हमसे पूछते हैं कि जब चुनाव में अभी तीन साल का समय बचा है तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब सीधा है। मोदी को अब यह अहसास हो चुका है कि वोट चुराए जा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं।' उन्होंने दावा किया, 'आज कोई चुनाव नहीं जीता गया है। देशभक्तों ने अंधभक्तों को हरा दिया है। यह एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है। यह लड़ाई भाजपा और भारत के बीच है।'

क्या छात्रों की मौत से ज्यादा पीड़ादायक था प्रधान को हटाना- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि अब देश पर ध्यान देने का समय आ गया है। आपके मंत्री राजनीतिक दलों को तोड़ने में व्यस्त हैं। उनसे कहिए कि वे देश के लिए काम करना शुरू करें।' परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने सवाल किया, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि अपने पसंदीदा धर्मेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाना कितना पीड़ादायक था? क्या यह पीड़ा उस पीड़ा से बड़ी थी जो उन छात्रों के परिवारों ने तब सही जब उनके बच्चों ने अपनी जान दी थी? मैं उस दर्द को नहीं भूल सकता और कभी नहीं भूलूंगा।'

युवाओं से अपना अभियान जारी रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ''इस जागरुकता को फीका मत पड़ने देना। सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को बर्दाश्त मत करना। आपने जनता की ताकत दिखाई है। इस देश को दोबारा किसी को कमजोर मत करने देना।'' सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि वित्त मंत्री गिरते रुपये और बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करतीं, लेकिन प्रश्नपत्र लीक के ''फायदे'' बताती हैं। उन्होंने कहा, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह प्रधान का बचाव कर रहे हैं।'

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'अब नितिन गडकरी का नंबर'

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर तंज कसते हुए ठाकरे ने कहा कि 'गड्ढा मंत्री' इथेनॉल (ई20 पेट्रोल) की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से यह अगला मुद्दा है।' महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की सफलता ने साबित कर दिया है कि आज की 'जेन जेड' सरकार को चुनौती दे सकती है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस का आभार जताया और कहा कि पूरे देश ने ''महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच का अंतर'' देख लिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का 'जश्न' मनाने के लिए बड़ी संख्या में युवा, खासकर कॉलेज छात्र, राष्ट्रीय ध्वज लहराते और संविधान के पोस्टर थामे मुंबई के शिवाजी पार्क में एकत्र हुए। प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) ने 36 दिनों से जारी अपना प्रदर्शन वापस ले लिया।

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विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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