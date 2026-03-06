उद्धव की शिवसेना ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले का किया स्वागत, लेकिन BJP पर भड़की

उन्होंने आगे कहा कि वह उच्च सदन में नीतीश कुमार का स्वागत करती हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के आने से राज्यसभा को उनके दशकों लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा।

बिहार में दो दशकों से जारी नीतीश युग के अंत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस बड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ओर जहां नीतीश कुमार के उच्च सदन में आने का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है।

गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना दरअसल बीजेपी की उस जल्दबाजी का परिणाम है, जिसके तहत वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने यह चुनाव इस विश्वास के साथ जीता था कि वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीति बदली और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जल्दबाजी दिखाई, उसकी वजह से आज नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि वह उच्च सदन में नीतीश कुमार का स्वागत करती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का मानना है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के आने से राज्यसभा को उनके दशकों लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा।

बिहार में गुरुवार को वह क्षण आया जिसका लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ एनडीए के अन्य उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपना पर्चा भरा।

नीतीश कुमार अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, "संसदीय जीवन की शुरुआत से ही मेरे मन में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की इच्छा थी। इसी आकांक्षा के तहत मैं इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं।"

नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया कि वह बिहार की सत्ता से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया कि नई बनने वाली सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नीतीश कुमार ने कहा, "आपके साथ मेरा रिश्ता भविष्य में भी बना रहेगा और विकसित बिहार बनाने का मेरा संकल्प अटल है।"

बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार भी सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। विपक्षी दल विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को जनादेश के साथ विश्वासघात बता रहे हैं, जबकि एनडीए इसे एक सुलझा हुआ नेतृत्व परिवर्तन करार दे रहा है।