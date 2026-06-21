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'राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है' पिता का मर्डर केस हारने पर दुखी हुए उद्धव के बागी सांसद ओमराजे

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल-पुथल के केंद्र में मौजूद धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर राजनीति छोड़ने का विचार कर रहे हैं। पिता पवनराजे निंबालकर मर्डर केस हारने के बाद ओमराजे ने कहा कि वह राजनीति में केवल अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे।

'राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है' पिता का मर्डर केस हारने पर दुखी हुए उद्धव के बागी सांसद ओमराजे

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने उद्धव ठाकरे के छह बागी सांसदों में से एक ओमराजे निंबालकर राजनीति छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल, ओमराजे निंबालकर अपने पिता के हत्याकांड के मामले में विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले से दुखी हैं। 20 साल पुराने इस मामले में शनिवार को अदालत ने एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद निंबालकर ने सवाल उठाया कि जब सभी आरोपी दोषमुक्त हैं, तो उनके पिता की हत्या आखिर किसने की?

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए निंबालकर ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए ही राजनीति में आए थे। अब उन्हें ऐसा होता नहीं दिख रहा है, तो वह राजनीति छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मेरा राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है। मैं राजनीति में केवल अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए आया था। 20 साल के बाद भी मैं उन्हें न्याय नहीं दिला सका। फिर राजनीति में बने रहने का क्या मतलब है?"

निंबालकर ने कहा कि कल फैसला आने के बाद उनकी रुचि राजनीति से खत्म हो गई है। वह खुद को निराश और असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर राजनीतिक भविष्य पर अंतिम फैसला लेंगे।

राज्य में बगावत की खबरों के बीच ओमराजे ने उद्धव ठाकरे से किसी भी प्रकार की नाराजगी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा , “मुझे उद्धवजी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरी मदद ही की है। मैं उनसे नाराज नहीं हूं।” जब उनसे पूछा गया कि क्या फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था, तो ओमराजे ने कहा कि उन्हें उद्धव का फोन नहीं आया, लेकिन शिवसेना के कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क किया था।

बता दें, ओमराजे के पिता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था। इसके बाद 2009 में पद्मसिंह पाटिल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। आरोपी पद्मसिंह पाटिल वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सौतेले भाई है। दोनों परिवारों के राजनीतिक रसूख के दोखते हुए यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया। शनिवार को इस मामले में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

गौरतलब है कि पवनराजे हत्याकांड का यह मामला हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया था, जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि ओमराजे निंबालकर उद्धव ठाकरे के वफादार हैं। लेकिन उन्हें अपने पाले में करने के लिए पिता के मामले में पक्ष में फैसला करवाने का ऑफर दिया गया है। अब इस मामले पर फैसला आ चुका है और फैसला ओमराजे के खिलाफ आया है। ऐसे में अब एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि सांसदों की सदस्यता बचाने के लिए 6 सांसदों का टूटना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो बाकी पांच की सदस्यता जा सकती है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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