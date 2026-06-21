एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का कर लिया फैसला, उद्धव गुट के सांसद का ऐलान
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद ओम प्रकाश राज निंबालकर ने ऐलान कर दिया है कि वह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया है।
शिवसेना (UBT) के बागी सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल होने का ऐलान किया है। निंबालकर ने कहा था कि वह अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए अपने समर्थकों से बात करेंगे। निंबालकर दोपहर में पुणे से धाराशिव में अपने घर पहुंचे, उनके साथ वाई प्लस सिक्योरिटी कवर था।
उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर अपने समर्थकों से मिल रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए नहीं, लेकिन लोगों ने देखा है कि मैं उनके लिए कितनी लगन से काम करता हूं। यहां तक कि एक मवेशी चराने वाले के पास भी मेरा मोबाइल फोन नंबर है। बातचीत के बाद निंबालकर ने फैसला किया कि वह एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे।
इससे पहले उद्धव गुट के एक और बागी सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह और दूसरे बागी सांसद 18 जून तक कहीं नहीं गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कमेंट्स किए जाने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। यह बात साफ तौर पर पार्टी लीडर संजय राउत की तरफ इशारा थी। 'ऑपरेशन टाइगर' की अफवाहें फैलने के बाद पहली बार सामने आए हिंगोली के सांसद पाटिल ने कन्फर्म किया कि वह डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में जाएंगे।
महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी लोकसभा सदस्यों को तत्काल प्रभाव से 'वाई-प्लस' सुरक्षा दी गई है। पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन सांसदों पर पाला बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकियां दी थीं। 'वाई-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा के तहत 11 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं।
सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और निंबालकर 17 जून को दिल्ली में शिवसेना (उबाठा) संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि वे लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जा रहे हैं। शिवसेना (उबाठा) के नौ लोकसभा सदस्य हैं और बागी गुट को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों यानी कुल संख्या का दो-तिहाई की जरूरत है।
रविवार को पुणे से निकलने से पहले पत्रकारों से बातचीत में निंबालकर ने कहा था, ''मैं आज शाम चार बजे अपने चुनाव क्षेत्र के गोवर्धनवाड़ी में लोगों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करूंगा और अपना राजनीतिक रुख स्पष्ट करूंगा। लोगों से बातचीत के बाद, मैं अपनी भविष्य की राजनीतिक दिशा के बारे में साफ-साफ बताऊंगा।"
पिता की हत्या के मामले में सब बरी
लोकसभा सदस्य ने कहा, "मैं उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दोनों दलों के नेता मुझसे मिल रहे हैं।" एक विशेष अदालत ने शनिवार को राकांपा के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल और सात अन्य लोगों को उनके पिता और कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हुई हत्या के मामले में बरी कर दिया। इस बारे में पूछे जाने पर सांसद ने कहा, "मैं अपने पिता की हत्या के मामले में आए अदालती फैसले के खिलाफ न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा। मैं अपने पिता की हत्या के मामले में सुनाए गए फैसले को चुनौती दूंगा।"
'कभी उद्धव-आदित्य के बारे में कुछ नहीं कहा'
अदालत के फैसले के बाद, ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने शनिवार को कहा कि वह अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशविरा करने के बाद दो दिनों के भीतर अपना राजनीतिक रुख तय करेंगे। उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करूंगा।" शिवसेना (यूबीटी) के विधायक कैलाश पाटिल और वरुण सरदेसाई ने रविवार तड़के पुणे में सांसद के आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद पाटिल ने पत्रकारों से कहा, "हमारी ओम(प्रकाश) राजे से बातचीत हुई। हमने उन्हें उद्धव साहब का संदेश पहुंचाया। हमें भरोसा है कि वह (निंबालकर) हमारे साथ ही रहेंगे।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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