Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंगाल में CM शुभेंदु के UCC प्लान पर क्या बोले धामी? उत्तराखंड से जोड़ा कनेक्शन

Gaurav Kala खटीमा, एएनआई
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। इसे लेकर उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और पूरे देश में  इसका लाभ हो रहा है।

बंगाल में CM शुभेंदु के UCC प्लान पर क्या बोले धामी? उत्तराखंड से जोड़ा कनेक्शन

शुभेंदु सरकार पश्चिमी बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक लाने वाली है। यूसीसी उत्तराखंड, असम के बाद गुजरात में भी लागू हो चुका है। बंगाल में यूसीसी विधेयक का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करते समय कही गई अपनी पिछली बातों को याद किया। कहा कि यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकली और आज भारत के अन्य सभी राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने की जो पहल सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू की थी, उसे अब देश भर के सभी राज्य अपना रहे हैं, जिससे पूरे देश को फायदा हो रहा है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में NRC और UCC का प्लान, शुभेंदु का धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान

यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकली

उन्होंने कहा, "जब मैंने उत्तराखंड में यूसीसी पेश किया था, तो मैंने कहा था कि यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकल रही है और भविष्य में भारत के सभी राज्यों को इससे फ़ायदा होगा। आज पूरा देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है... मध्य प्रदेश भी इस पर काम कर रहा है। उन्होंने हमसे इसका ड्राफ़्ट मांगा है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। यहां तक कि जो देश खुद को विकसित मानते हैं और मुस्लिम-बहुल देश भी हैं, वहां भी यूसीसी जैसे कानून लागू हैं। यूसीसी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है। बल्कि, यह कानून सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।"

अब बंगाल में यूसीसी की तैयारी

ये बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया जाएगा और यह गुजरात, उत्तराखंड और असम के मॉडल जैसा ही होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक मौजूदा जांच अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है और यूसीसी की जानकारी सोमवार को विधानसभा में दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएंगे, UCC भी होगा लागू; शुभेंदु अधिकारी का ऐलान

बंगाल में भाजपा का वादा है यूसीसी

उन्होंने कहा, "बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आपको विधानसभा में बताएंगे। मौजूदा जांच अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। जिस तरह से गुजरात, उत्तराखंड और असम में यह हुआ, उसी प्रक्रिया से यहां भी किया जाएगा।"

शुभेंदु ने कहा कि यूसीसी बिल का मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए धर्म से परे एक समान नागरिक कानूनी ढांचा बनाना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा घोषणापत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्य वादों में से एक था।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami UCC अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।