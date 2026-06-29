बंगाल में CM शुभेंदु के UCC प्लान पर क्या बोले धामी? उत्तराखंड से जोड़ा कनेक्शन
पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। इसे लेकर उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और पूरे देश में इसका लाभ हो रहा है।
शुभेंदु सरकार पश्चिमी बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक लाने वाली है। यूसीसी उत्तराखंड, असम के बाद गुजरात में भी लागू हो चुका है। बंगाल में यूसीसी विधेयक का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करते समय कही गई अपनी पिछली बातों को याद किया। कहा कि यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकली और आज भारत के अन्य सभी राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं।
एएनआई से बात करते हुए, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करने की जो पहल सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू की थी, उसे अब देश भर के सभी राज्य अपना रहे हैं, जिससे पूरे देश को फायदा हो रहा है।
यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकली
उन्होंने कहा, "जब मैंने उत्तराखंड में यूसीसी पेश किया था, तो मैंने कहा था कि यूसीसी की 'गंगोत्री' उत्तराखंड से निकल रही है और भविष्य में भारत के सभी राज्यों को इससे फ़ायदा होगा। आज पूरा देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है... मध्य प्रदेश भी इस पर काम कर रहा है। उन्होंने हमसे इसका ड्राफ़्ट मांगा है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। यहां तक कि जो देश खुद को विकसित मानते हैं और मुस्लिम-बहुल देश भी हैं, वहां भी यूसीसी जैसे कानून लागू हैं। यूसीसी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है। बल्कि, यह कानून सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।"
अब बंगाल में यूसीसी की तैयारी
ये बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया जाएगा और यह गुजरात, उत्तराखंड और असम के मॉडल जैसा ही होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एक मौजूदा जांच अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है और यूसीसी की जानकारी सोमवार को विधानसभा में दी जाएगी।
बंगाल में भाजपा का वादा है यूसीसी
उन्होंने कहा, "बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आपको विधानसभा में बताएंगे। मौजूदा जांच अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। जिस तरह से गुजरात, उत्तराखंड और असम में यह हुआ, उसी प्रक्रिया से यहां भी किया जाएगा।"
शुभेंदु ने कहा कि यूसीसी बिल का मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए धर्म से परे एक समान नागरिक कानूनी ढांचा बनाना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा घोषणापत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्य वादों में से एक था।
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