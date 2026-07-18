दीवार पर सोनम वांगचुक की तस्वीर बना रहे 2 लड़कों को उठा ले गई पुलिस, मगर किस आरोप में
शुक्रवार रात गश्त के दौरान हमारी टीम ने ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय सभागार जाने वाले मार्ग पर दो युवकों को एक सार्वजनिक दीवार को खराब करते हुए देखा। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे सोनम वांगचुक की तस्वीर बना रहे थे।
गुवाहाटी में सार्वजनिक दीवार पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तस्वीर बना रहे 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीनियर अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हुई। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले शहर के बसिष्ठ फ्लाईओवर के एक खंभे पर भी वांगचुक की तस्वीर बनाई गई थी। उस मामले में भी पुलिस अज्ञात लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार रात गश्त के दौरान हमारी टीम ने ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय सभागार जाने वाले मार्ग पर दो युवकों को एक सार्वजनिक दीवार को खराब करते हुए देखा। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे सोनम वांगचुक की तस्वीर बना रहे थे, जो आंशिक रूप से बन चुकी थी। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर दिसपुर थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें कानूनी नोटिस देने के बाद छोड़ दिया जाएगा।
फ्लाईओवर के खंभे पर वांगचुक की तस्वीर
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बसिष्ठ थाने में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ फ्लाईओवर के खंभे पर वांगचुक की तस्वीर बनाने के मामले में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति फ्लाईओवरों और अन्य सार्वजनिक ढांचों पर मनमाने ढंग से पेंटिंग करना और उनकी सुंदरता को नुकसान पहुंचाना एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति बन गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'किसी को भी न तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए न ही उसे खराब करना चाहिए। यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो भविष्य में पुलिस और सख्त कार्रवाई करेगी। दोषियों को जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेगी।'
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सख्त निर्देश
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 जुलाई को कहा था कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी फ्लाईओवर या अन्य सार्वजनिक ढांचे पर कोई पेंटिंग या चित्रकारी नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर शनिवार तड़के उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब दिल्ली पुलिस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई। इस दौरान उनके समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया।
हाल में परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में वांगचुक जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने वांगचुक को वहां से ले जाने से पहले मंच के चारों ओर एक बड़ा सफेद पर्दा भी लगा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें