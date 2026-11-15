रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, पाकिस्तान से लिंक
महकदीप कौर अपने पति से अलग रह रही थी। उसके पति इस समय ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। जांच से पता चला है कि रेलवे ट्रैक पर धमाका करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे।
राजस्थान के श्री गंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 21 साल के महकदीप कौर और 22 साल के दविंदर सिंह के रूप में हुई है। इन्हें राजस्थान एटीएस, श्री गंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, महकदीप कौर पाकिस्तान में बैठे दो हैंडलर्स के संपर्क में थी।
इनमें से एक हैंडलर को 'चाचा' और दूसरे को 'शाह' के नाम से जाना जाता था। उन्होंने महकदीप को प्यार भरी बातों में फंसाया और उसे पैसे दिए। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अक्सर इसी तरीके का इस्तेमाल करती है। इससे पहले भी ISI ने गंगानगर की रहने वाली बबीता नाम की एक महिला को इसी तरह अपने जाल में फंसाया था।
पति भी जेल में बंद
महकदीप कौर अपने पति से अलग रह रही थी। उसके पति इस समय ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। जांच से पता चला है कि रेलवे ट्रैक पर धमाका करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे।
हथियार और कैश बरामद
पुलिस ने उसके पास से दो हथियार, 46 कारतूस और 30,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। शक है कि इन लोगों ने आरोपियों को रहने की जगह, एक मोटरसाइकिल और घटनास्थल तक पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध कराकर मदद की थी।
क्या है घटना?
आपको बता दें कि यह धमाका 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे राजस्थान के श्री गंगानगर में रामसिंहपुर के पास एक रेलवे ट्रैक पर हुआ था। धमाके से रेलवे के दो स्लीपर टूट गए, ट्रैक को नुकसान पहुंचा और वहां लगभग 2.5 फीट गहरा गड्ढा बन गया। धमाके से करीब 75 मिनट पहले ही इसी ट्रैक से अनूपगढ़-सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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