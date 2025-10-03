Two prisoner escaped from Odisha Cuttack jail by jumping over wall while policemen continued celebrating Dussehra दशहरा मनाते रह गए पुलिसकर्मी, जेल की दीवार फांदकर मर्डर के दो आरोपी फरार, India News in Hindi - Hindustan
दशहरा मनाते रह गए पुलिसकर्मी, जेल की दीवार फांदकर मर्डर के दो आरोपी फरार

Odisha news: अधिकारियों ने  बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि कैदियों की कोठरियों की लोहे की छड़ें काट दी गई थीं। दोनों कैदियों ने दीवार पर चढ़ने के लिए कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया था।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:22 PM
ओडिशा के कटक में एक जेल में दशहरा आयोजित करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। यहां हाई सिक्योरिटी वाली चौद्वार सर्कल जेल से दो कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों की पहचान बिहार निवासी राजा साहनी और चंद्रकांत कुमार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में जेल के मुख्य वार्डर और एक वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया है।

ओडिशा में जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक सुशांत कुमार नाथ ने इस घटना के बाद शुक्रवार को जेल का दौरा किया। उन्होंने जेल की सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा, "मैंने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुख्य वार्डन और एक वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा चौद्वार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और डीआईजी सेंट्रल रेंज को जांच सौंप दी है। हम अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैदियों के भागने में जेल के कर्मचारियों का समर्थन था या नहीं।

नाथ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि भागने के लिए कैदियों की कोठरियों की लोहे की छड़ें काट दी गई थीं। दोनों कैदियों ने दीवार पर चढ़ने के लिए कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया था।

फरार कैदियों के बारे में जानकारी देते हुए नाथ ने बताया कि दोनों कैदी विचाराधीन थे। दोनों को जनवरी में जाजपुर जिले में एक गहनों की दुकान में लूटपाट और दो व्यक्तियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फिलहाल दोनों कैदियों को वापस गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

