भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास 2 पुलिसवालों की हत्या करने वाला एनकाउंटर में ढेर, BSF अलर्ट

Feb 25, 2026 10:53 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, चण्डीगढ़
बुधवार सुबह आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और आरोपी के बीच पुराना शाला इलाके में मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सीआईए स्टाफ के इंचार्ज गुरमीत सिंह को गोली लगी जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास 2 पुलिसवालों की हत्या करने वाला एनकाउंटर में ढेर, BSF अलर्ट

गुरदासपुर में 22 फरवरी को पाकिस्तान सीमा से सटी आदियां पुलिस चौकी में एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गया है। आरोपी की पहचान आदियां गांव के ही रणजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी दिलावर सिंह निवासी गांव अलीनंगल को भी गिरफ्तार किया था जिससे पूछताछ में आरोपी रणजीत सिंह का पता चला था। अब पुलिस ने उसे मार गिराया है।

इससे पहले बुधवार सुबह आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और आरोपी के बीच पुराना शाला इलाके में मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। फायरिंग में सीआईए स्टाफ के इंचार्ज गुरमीत सिंह को भी गोली लगी जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं पुलिस की गोली लगने के बाद रणजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।

मुठभेड़ के दौरान दोरांगला के एसएचओ की गाड़ी भी पलट गई। हालांकि पुलिस की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए एनकाउंटर को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों की हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी आदियां गांव के इंद्रजीत सिंह की तलाश कर रही है।

बीएसएफ अलर्ट

इस बीच बॉर्डर से सटी पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर बीएसएफ अलर्ट है। बीएसएफ ने भी इस मामले की अलग से जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ के डीआईजी जेके विरदी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। वहीं, पंजाब सरकार ने एएसआई गुरनाम सिंह और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।

आतंकी संगठन के कथित दावों की पुष्टि नहीं

गुरदासपुर के आदियां पुलिस चौकी में 22 फरवरी को होमगार्ड के जवान अशोक कुमार और पंजाब पुलिस के एएसआई गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आदियां पुलिस चौकी भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज डेढ़ किलोमीटर दूर है। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद वहां से 4 खोल मिले थे। दो पुलिस जवानों की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि इसकी स्वतन्त्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस दावे को संदिग्ध मान रही हैं।

