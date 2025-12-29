‘दो सबसे बड़े भगोड़े’, विजय माल्या के साथ वीडियो; अब सरकार से माफी मांगने लगे ललित मोदी

संक्षेप: आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने भारत सरकार से माफी मांगी है। बीते दिनों उन्होंने विजय माल्या के साथ एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि भारत के दो भगोड़े, चलो मिलकर इंटरनेट पर तहलका मचाते हैं।

आईपीएल के संस्थापक और घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने भारत सरकार से माफी मांगी है। बीते दिनों उन्होंने लंदन की एक पार्टी का वीडियो शेयर किया था जिसमें वह किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋणों के संबंध में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वॉन्डेट विजय माल्या के साथ दिखाई दे रहे थे। वीडियो में उन्होंने खुद ही दोनों की जोड़ी को सबसे बड़ा भगोड़ा बताया था। अब ललित मोदी ने जो माफीनामा एक्स पर पोस्ट किया है उसने किसी वजह के जिक्र नहीं किया है। हालांकि माना जा रहा है कि इसी वीडियो के संबंध में उन्होंने माफी मांगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ललित मोदी ने कहा, अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। खास तौर पर भारत सरकार से माफी मांगता हूं क्योंकि सरकार के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा, मैं उद्देश्य वीडियो को प्रसारित करना एकदम नहीं था। मैं एक बार फिर तह-ए-दिल से माफी मांगता हूं।

ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे। वीडियो में ललित मोदी को यह कहते सुना जा सकता है, ‘‘हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े।’’ इस वीडियो का शीर्षक है, ‘‘चलिए भारत में इंटरनेट पर फिर से धमाल मचाते हैं। मेरे दोस्त विजय माल्या को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।’’ वीडियो में ललित को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, ‘‘आप मीडिया वालों के लिए कुछ। क्या आपने ईर्ष्या से सुना।’