Two of India enemies will meet on Trump soil Shahbaz and Younus may meet in US ट्रंप की धरती पर मिलेंगे भारत के 2 दुश्मन; US में हो सकती है शहबाज-युनूस की मुलाकात, क्या होगी बात?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTwo of India enemies will meet on Trump soil Shahbaz and Younus may meet in US

ट्रंप की धरती पर मिलेंगे भारत के 2 दुश्मन; US में हो सकती है शहबाज-युनूस की मुलाकात, क्या होगी बात?

ऐसे माहौल में अमेरिकी धरती पर यूनुस और शहबाज की मुलाकात को संबंधित हलकों द्वारा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से मुलाकात के विषय पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Thu, 18 Sep 2025 06:31 AM
share Share
Follow Us on
ट्रंप की धरती पर मिलेंगे भारत के 2 दुश्मन; US में हो सकती है शहबाज-युनूस की मुलाकात, क्या होगी बात?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है। वैसे तो यह मुलाकात काफी सामान्य बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए तय जगह ने भारत का ध्यान खींचा है। भारत के दुश्मन देशों के नेताओं की यह मुलाकात ढाका या इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका में हो सकती है। बुधवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि यूनुस और शहबाज अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल होंगे। उनकी मुलाकात वहीं हो सकती है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूत्रों के अनुसार, यूनुस 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने पर वह 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के कुछ शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है।

शहबाज और यूनुस के बीच होने वाली मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। लेकिन मुलाकात का समय काफी अहम है। पाकिस्तान के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेकने के कारण भारत के अमेरिका के साथ संबंध काफी ठंडे पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने खुद को ट्रंप के हाथों बेच दिया है। यूनुस पर अमेरिका के आगे सिर झुकाने का भी आरोप है।

ऐसे माहौल में अमेरिकी धरती पर यूनुस और शहबाज की मुलाकात को संबंधित हलकों द्वारा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से मुलाकात के विषय पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। संबंधित हलकों का मानना ​​है कि भारत शायद कोई टिप्पणी नहीं करेगा। नई दिल्ली सिर्फ पूरे मामले पर नजर रखेगा।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का आगामी सत्र उनके देश के लिए बेहद अहम है। क्योंकि इसमें म्यांमार में रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यकों पर चर्चा होगी। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने उम्मीद जताई है कि उस चर्चा से रोहिंग्या संकट के समाधान का रास्ता निकलेगा।

Shehbaz Sharif
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।