बीजेपी की 'टीम नवीन' में दो मुस्लिम चेहरों को भी मौका; कौन हैं दोनों लोग, क्या जिम्मेदारी?

भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने बी.एल. संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बनाए रखा है। वहीं, अपनी आठ राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को शामिल किया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार (17 अगस्त) को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। इसमें राम माधव, लोकसभा सदस्य डी. पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की छाप इस लिस्ट पर साफ दिखाई पड़ती है। इसी लिहाज से पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आठ चेहरों को लिस्ट में शामिल किया है। इनमें चार राष्ट्रीय पदाधिकारी और दो राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष शामिल हैं।

सबसे ज्यादा जिन दो नामों की चर्चा हो रही है, वो मुस्लिम चेहरे हैं, जिसे टीम नवीन में जगह दी गई है। नई टीम में प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं।

कौन हैं प्रो. तारिक मंसूर प्रोफेसर (डॉ.) तारिक मंसूर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के सदस्य हैं। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के पूर्व कुलपति (वाइस चांसलर) हैं। उन्हें 2023 में पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और अब नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में भी उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर बरकरार रखा गया है। यानी उन्हें लगातार दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें भाजपा का एक प्रमुख बौद्धिक और बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है।

वे 17 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक AMU के कुलपति रहे। कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद ही वे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। इसके फौरन बाद उन्हें 3 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। तब से वह MLC हैं। प्रो. तारिक मंसूर पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने पर काम करते रहे हैं। यूपी चुनाव से ऐन पहले पार्टी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में जगह देकर बड़ा संदेश दिया है।

कुंवर बासित अली कौन हैं? कुंवर बासित अली लंबे समय से भाजपा में सक्रिय रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कायस्थ बड्ढा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए 'कौमी चौपाल', मदरसों और दरगाहों में योग सत्र, और 'मोदी मित्र' जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन नवीन के यूपी दौरे के दौरान मुस्लिम समाज और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति की अगुवाई भी उन्होंने ही की थी। टीम नवीन में अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है।