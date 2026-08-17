Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीजेपी की 'टीम नवीन' में दो मुस्लिम चेहरों को भी मौका; कौन हैं दोनों लोग, क्या जिम्मेदारी?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने बी.एल. संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बनाए रखा है। वहीं, अपनी आठ राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को शामिल किया है।

BJP Muslim Face
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में दो मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार (17 अगस्त) को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। इसमें राम माधव, लोकसभा सदस्य डी. पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की छाप इस लिस्ट पर साफ दिखाई पड़ती है। इसी लिहाज से पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आठ चेहरों को लिस्ट में शामिल किया है। इनमें चार राष्ट्रीय पदाधिकारी और दो राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष शामिल हैं।

सबसे ज्यादा जिन दो नामों की चर्चा हो रही है, वो मुस्लिम चेहरे हैं, जिसे टीम नवीन में जगह दी गई है। नई टीम में प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं।

कौन हैं प्रो. तारिक मंसूर

प्रोफेसर (डॉ.) तारिक मंसूर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के सदस्य हैं। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के पूर्व कुलपति (वाइस चांसलर) हैं। उन्हें 2023 में पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और अब नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में भी उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर बरकरार रखा गया है। यानी उन्हें लगातार दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें भाजपा का एक प्रमुख बौद्धिक और बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है।

ये भी पढ़ें:नितिन नवीन की टीम में अमित मालवीय नहीं, नए सोशल मीडिया हेड दीपक म्हस्क बने

वे 17 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक AMU के कुलपति रहे। कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद ही वे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। इसके फौरन बाद उन्हें 3 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। तब से वह MLC हैं। प्रो. तारिक मंसूर पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने पर काम करते रहे हैं। यूपी चुनाव से ऐन पहले पार्टी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में जगह देकर बड़ा संदेश दिया है।

कुंवर बासित अली कौन हैं?

कुंवर बासित अली लंबे समय से भाजपा में सक्रिय रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कायस्थ बड्ढा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए 'कौमी चौपाल', मदरसों और दरगाहों में योग सत्र, और 'मोदी मित्र' जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन नवीन के यूपी दौरे के दौरान मुस्लिम समाज और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति की अगुवाई भी उन्होंने ही की थी। टीम नवीन में अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है।

ये भी पढ़ें:नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी और राम माधव की एंट्री; देखें लिस्ट

भाजपा की नई टीम में और कौन-कौन?

भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने बी.एल. संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बनाए रखा है। वहीं, अपनी आठ राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को शामिल किया है। विनोद तावड़े और सुनील बंसल ही ऐसे दो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्हें पार्टी ने अपनी नयी टीम में बरकरार रखा है। भाजपा ने अलग-अलग राज्यों से 16 राष्ट्रीय सचिवों की अपनी टीम में कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, संदीप पाठक और मनोज तिग्गा समेत कई नये चेहरों को शामिल किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा वैजयंत जे. पांडा और रेखा वर्मा को भी उपाध्यक्ष बनाये रखा गया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
BJP Nitin Nabin Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।