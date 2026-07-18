केंद्र में 2-2 मंत्री पद; BJP ने शरद पवार को दिया ऑफर? NCP के लिए NDA का प्लान तैयार

महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बड़े बेटे व राज्यसभा सांसद पार्थ पवार NCP के दोनों गुटों के विलय के सख्त खिलाफ हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के आपस में विलय की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ताकत बढ़ाने के लिए इन दोनों गुट को एक साथ लाने के पक्ष में है। इसके लिए एनसीपी खेमों से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाने का ऑफर भी है।

हालांकि, यह विलय इतना आसान नहीं दिख रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर ही पदों और वर्चस्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बड़े बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस विलय के सख्त खिलाफ हैं।

सुनेत्रा पवार के एक करीबी सहयोगी के मुताबिक, "मां-बेटे की यह जोड़ी नहीं चाहती कि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोबारा पार्टी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लें।" दूसरी तरफ एनसीपी के ही कई वरिष्ठ नेता और अधिकांश विधायक इस विलय के समर्थन में हैं।

महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी विलय की इस खिचड़ी को पकाने के लिए पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं के बीच कई गुप्त बैठकें हुई हैं। मंगलवार की रात एनसीपी (SP) के जयंत पाटिल और विरोधी गुट NCP के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर मौजूद थे। इसके बाद गुरुवार की रात एनसीपी (SP) के जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। गुरुवार शाम को ही पार्थ पवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर यह जानने की कोशिश की कि बाकी नेताओं के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है। हालांकि फडणवीस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह इस पर सीधे सुनेत्रा पवार से बात करेंगे।

क्या होंगी सुनेत्रा पवार की शर्ते? यदि दोनों गुटों का विलय हो जाता है तो सुनेत्रा पवार का गुट शर्त रख सकता है कि महाराष्ट्र सरकार में सुनेत्रा पवार ही उपमुख्यमंत्री बनी रहें और वही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहें।

विलय से भाजपा को क्या फायदा? भाजपा नेतृत्व दोनों दलों के बीच के मतभेदों को भुलाकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश में इसलिए जुटा है क्योंकि सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करना चाहती है। पिछले सत्र में यह बिल जरूरी बहुमत न होने के कारण अटक गया था।

केंद्र में मंत्री पद का ऑफर सूत्रों का कहना है कि दोनों गुटों को एक साथ लाने के लिए भाजपा ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए दोनों ही गुटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक-एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया है।

एक तरफ जहां परदे के पीछे यह सब चल रही है वहीं सार्वजनिक रूप से दोनों ही दल अभी विलय की बात से इनकार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा था, "जब मेरे भाई अजीत पवार जीवित थे तब विलय का प्रस्ताव मेज पर था। लेकिन उनके निधन के बाद दूसरी तरफ से इसका कड़ा विरोध हुआ। हमारे लिए यह मुद्दा वहीं खत्म हो गया था।" हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि परिसीमन बिल में सभी राज्यों के लिए सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होगा तो उनकी पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है।

वहीं, एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा, "आज की तारीख में कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन कल जब परिसीमन विधेयक पर मतदान होगा तब क्या होगा यह हम नहीं जानते। राजनीति बहुत तेजी से बदलती है और समीकरण पलक झपकते ही बदल सकते हैं।"