अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्दनाक हादसा; खाई में गिरी कार, तेलंगाना की दो लड़कियों की मौत

Hindi NewsIndia NewsTwo girls from Telangana died after their car fell into ditch in California
अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की दो युवतियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुल्लाखंडु मेघना रानी और कडियाला भावना के रूप में हुई है।

Dec 29, 2025 06:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की दो युवतियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुल्लाखंडु मेघना रानी (24) और कडियाला भावना (24 ) के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रही थीं। बताया जा रहा है कि मेघना और भावना आठ दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया की यात्रा पर गई थीं और दो अलग-अलग कारों में सफर कर रही थीं।

तेलंगाना टुडे और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, अलबामा हिल्स रोड पर एक मोड़ पर उनकी कार नियंत्रण से बाहर होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं, परिवार का कहना है कि मेघना के पिता नागेश्वर राव गरला में मी-सेवा केंद्र चलाते हैं, जबकि भावना के पिता मुलकानूर गांव के उपसरपंच हैं। दोनों परिवार अब शवों को भारत वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और सहायता की अपील कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने (नवंबर 2025) आंध्र प्रदेश के बापटला जिले की 23 वर्षीय छात्रा राज्यलक्ष्मी (राजी) यारलागड्डा अपनी अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। वह हाल ही में टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी कॉर्पस क्रिस्टी से मास्टर डिग्री पूरी कर नौकरी की तलाश कर रही थी। परिवार के अनुसार, मौत से पहले उन्हें गंभीर सर्दी और सीने में दर्द था। उनके चचेरे भाई चैतन्य ने बताया कि राजी बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका आई थी और परिवार छोटी कृषि भूमि पर निर्भर था। उनकी मौत के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
