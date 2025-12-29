अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्दनाक हादसा; खाई में गिरी कार, तेलंगाना की दो लड़कियों की मौत
अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की दो युवतियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुल्लाखंडु मेघना रानी और कडियाला भावना के रूप में हुई है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की दो युवतियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों की पहचान पुल्लाखंडु मेघना रानी (24) और कडियाला भावना (24 ) के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रही थीं। बताया जा रहा है कि मेघना और भावना आठ दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया की यात्रा पर गई थीं और दो अलग-अलग कारों में सफर कर रही थीं।
तेलंगाना टुडे और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, अलबामा हिल्स रोड पर एक मोड़ पर उनकी कार नियंत्रण से बाहर होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं, परिवार का कहना है कि मेघना के पिता नागेश्वर राव गरला में मी-सेवा केंद्र चलाते हैं, जबकि भावना के पिता मुलकानूर गांव के उपसरपंच हैं। दोनों परिवार अब शवों को भारत वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और सहायता की अपील कर रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले महीने (नवंबर 2025) आंध्र प्रदेश के बापटला जिले की 23 वर्षीय छात्रा राज्यलक्ष्मी (राजी) यारलागड्डा अपनी अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। वह हाल ही में टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी कॉर्पस क्रिस्टी से मास्टर डिग्री पूरी कर नौकरी की तलाश कर रही थी। परिवार के अनुसार, मौत से पहले उन्हें गंभीर सर्दी और सीने में दर्द था। उनके चचेरे भाई चैतन्य ने बताया कि राजी बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका आई थी और परिवार छोटी कृषि भूमि पर निर्भर था। उनकी मौत के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके है।