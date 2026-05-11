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पत्नी की जगह गलती से दूसरी लड़की को पकड़ लिया, लोगों ने पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पीड़ित युवक ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी की तलाश में गांव आया था और गलती से दूसरी लड़की को पकड़ लिया। दोनों पक्षों से शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है। 

पत्नी की जगह गलती से दूसरी लड़की को पकड़ लिया, लोगों ने पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा

ओडिशा के मयूरभंज जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक को गांववालों ने दो महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। बाराहमपुर गांव में आदिवासी परिवार के घर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 युवक दो लड़कियों से बदतमीजी करते पकड़े गए। एक युवक भागने में सफल हो गया, लेकिन दूसरे को गांववालों ने पकड़ लिया और रस्सियों से पेड़ से बांध दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया।

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पीड़ित युवक ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी की तलाश में गांव आया था और गलती से दूसरी लड़की को पकड़ लिया। दोनों पक्षों से शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है। इसी दिन केंद्रपाड़ा जिले के खरिनासी गांव में एक और गंभीर घटना सामने आई। घरेलू विवाद को लेकर मनोरंजन गिरी नामक व्यक्ति को उसकी पत्नी के परिवार वालों ने बुरी तरह पीटा। पुलिस के अनुसार, मनोरंजन और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें उसने पत्नी पर हाथ उठाया। इसके बाद पत्नी के गांव से आए परिजनों और उनके समर्थकों ने उसके घर पर हमला बोल दिया।

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दूसरे मामले में क्या हुआ

मनोरंजन का आरोप है कि 15 मोटरसाइकिलों पर सवार 20-30 लोगों ने उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और जमकर पीटा। उसकी बहन अर्चना पुडुआ ने बताया कि अगर पुलिस समय रहते न पहुंचती तो उसके भाई की जान जा सकती थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल को पहले महाकालपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर केंद्रपाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुलिस की भूमिका और जांच

दोनों घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में दोनों पक्षों से शिकायतें दर्ज की गई हैं और जांच चल रही है। जंबू मरीन थाने के अधिकारी ने जांच के चलते कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं से ओडिशा में कानून-व्यवस्था और भीड़तंत्र की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से जब तीन दिन पहले ही भुवनेश्वर के पास एक जीआरपी कांस्टेबल की भीड़ ने हत्या कर दी थी, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप था।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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