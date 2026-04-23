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होर्मुज में दो विदेशी जहाजों पर हुई गोलीबारी, भारतीय क्रू सुरक्षित; MEA ने क्या बताया

Apr 23, 2026 09:27 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बीते दिन होर्मुज में दो जहाजों, जिसमें एक भारत आ रहा था, पर हुए हमले पर भी उन्होंने टिप्पणी की। जायसवाल ने बताया कि एक दिन पहले दो विदेशी जहाजों पर गोलीबारी की गई थी, जिन पर भारतीय क्रू सदस्य सवार थे।

होर्मुज में दो विदेशी जहाजों पर हुई गोलीबारी, भारतीय क्रू सुरक्षित; MEA ने क्या बताया

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को बताया कि पिछले एक हफ्ते में 10 भारतीय जहाज रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, जबकि बढ़ते तनाव के बीच 14 जहाज अभी भी फारसी खाड़ी में मौजूद हैं। मीडिया ब्रीफ़िंग को संबोधित करते हुए, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारे 10 भारतीय जहाज पिछले कुछ हफ्तों में होर्मुज से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। हमारे 14 भारतीय जहाज अभी भी फारसी खाड़ी में हैं।" वहीं, बीते दिन होर्मुज में दो जहाजों, जिसमें एक भारत आ रहा था, पर हुए हमले और फिर जब्त किए जाने पर भी उन्होंने टिप्पणी की। जायसवाल ने बताया कि एक दिन पहले दो विदेशी जहाजों पर गोलीबारी की गई थी, जिन पर भारतीय क्रू सदस्य सवार थे।

उन्होंने बताया कि क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और यह भी साफ किया कि इस घटना में शामिल जहाज भारतीय झंडे वाले जहाज नहीं थे, और इसलिए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी सीमित है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। MEA के प्रवक्ता ने कहा, “ईरान की सरकार के साथ हमारी बातचीत लगातार जारी है, ताकि वहां फंसे बाकी जहाज सुरक्षित रूप से भारत लौट सकें।”

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होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस इलाके में तनाव बढ़ने पर अक्सर समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। इससे पहले दिन में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि विदेशी झंडे वाले जहाजों पर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद भी, इस इलाके में काम कर रहे सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।

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'सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ीं'

प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि हालांकि भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज पर कोई असर नहीं पड़ा है, फिर भी प्रभावित क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर काम कर रहे भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मंगल ने कहा, "पिछले 24 घंटों में, विदेशी झंडे वाले जहाजों पर गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं। हालांकि, भारतीय जहाजों में से किसी पर भी गोलीबारी नहीं हुई, फिर भी हम इन जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों को लेकर चिंतित हैं।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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