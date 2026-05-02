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राघव चड्ढा के साथ BJP में गए संदीप पाठक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पंजाब में 2 FIR

May 02, 2026 10:19 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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गौरतलब है कि पंजाब पुलिस की एक टीम संदीप पाठक के नई दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही AAP के पूर्व नेता को घर से निकलते हुए देखा गया।

राघव चड्ढा के साथ BJP में गए संदीप पाठक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पंजाब में 2 FIR

आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय करने के बाद राज्यसभा सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब में इन सांसदों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के साथ भाजपा में जाने वाले सांसद संदीप पाठक के खिलाफ भी पंजाब सरकार ऐक्शन में है। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें गैर-जमानती धाराओं को भी शामिल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई आप से भाजपा में जाते ही शुरू हो गई थी।

सूत्रों के अनुसार, ये FIR पंजाब के दो जिलों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज की गई हैं। अब उनपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस की एक टीम संदीप पाठक के नई दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही वह घर से निकल गए।

इससे पहले पंजाब से राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता की ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रेड हुई थी। इस दौरान प्लांट और आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से चेकिंग की गई थी। यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के हुई थी। इस छापेमारी को राजनीति से जोड़कर देखा गया।

कौन हैं संदीप पाठक?

संदीप पाठक छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के गांव बटहा के रहने वाली हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने हाल ही में उनके पैतृक घर के बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखते हुए अपना आक्रोश जताया। उन्होंने संदीप पाठक पर अवसरवाद और विश्वासघात के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उसे छोड़कर उन्होंने समर्थकों की भावनाओं को आहत किया है।

संदीप पाठक को आप के प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता रहा है। पंजाब में पार्टी की सरकार बनने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। बीते 24 अप्रैल आप सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। इनके अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी भाजपा में शामिल हुए।

राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभापति ने इन सातों बागी सांसदों को भाजपा में शामिल होने की मान्यता दे दी है। इसके साथ ही उच्च सदन में भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Raghav Chadha
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