कॉस्ट्टीट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के ही दो दिग्गज आमने-सामने, पीएम मोदी भी करेंगे मतदान

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। सचिव प्रशासन पद के लिए बीजेपी के ही दो दिग्गज नेता आमने-सामने हैं। कांग्रेस के एपी जितेंद्र रेड्डी और राजीव शुक्ला और डीएमके के तिरुचि शिवा को क्रमशः कोषाध्यक्ष, खेल सचिव और संस्कृति सचिव के पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। वहीं अब सचिव प्रशासन के पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। देशभर के करीब 1200 सांसद और पूर्व सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण बिहार से भाजपा सांसद हैं , वह पिछले 25 साल से इस पद पर काबिज हैं जबकि इस बार वेस्ट यूपी के कद्दावर भाजपा नेता एवं मुजफ्फरनगर से दो बार सांसद रह चुके पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान भी चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को शाम चार बजे बजे तक कांस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे और एक घंटे बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी के फायरब्रैंड नेता निशिकांत दुबे खुलकर संजीव बालियान का साथ दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे मतदान कांस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा और लालकृष्ण आडवाणी तक मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांस्टीट्यूशन क्लब में होती है निजी आयोजन व बैठकें कांस्टीट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस, निजी आयोजन और कई राजनीतिक बैठकें भी होती हैं। यहां पर सांसदों के परिवारों को भी अच्छी सुविधा मिलती हैं। यहां पर जिम, स्विमिंग पूल भी है, जिसका इस्तेमाल इसके सदस्य कर सकते हैं। क्लब का कैफे भी काफी मशहूर है।