मणिपुर फिर दहला: उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद
Manipur News: मणिपुर के उखरुल जिले के नुंगशांग खोंग इलाके में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक काफिले पर घात लगाकर भीषण गोलीबारी कर दी। इस हमले में अर्द्धसैनिक बल के दो जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।
मणिपुर एक बार फिर उग्रवादियों की हिंसा से दहल उठा है। सोमवार को उखरुल जिले के नुंगशांग खोंग इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक काफिले पर घात लगाकर भीषण गोलीबारी की। इस हमले में अर्द्धसैनिक बल के दो जवान शहीद हो गए, जबकि कई कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना दोपहर 1.30 बजे हुई।
घात लगाकर उग्रवादियों ने किया हमला
बताया जा रहा है कि जब 40 असम राइफल्स का काफिला पहाड़ी जिले के नुंगशांग खोंग क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी छिपे हुए उग्रवादियों ने अचानक काफिले पर हमला बोल दिया और गोलीबारी करने लगे। इस दौरान हमलावरों ने भारी गोलीबारी की, जिससे काफिले में शामिल वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची अतिरिक्त सुरक्षा टीमों ने घायल जवानों को निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां दो जवानों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, अन्य घायल जवानों का इलाज जारी है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमलावरों की तलाश के लिए ड्रोन और स्नाइपर टीमों को भी लगाया गया है। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है
क्या बोले गृह मंत्री?
वहीं, घटना के बाद राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं उखरुल के नुंगशांग खोंग में 40 असम राइफल्स के काफिले पर हुए इस हमले से बेहद दुखी और आहत हूं।
उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही अशांति और चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी घटनाएं शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का काम करती हैं, जिसे बनाए रखने के लिए हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। मंत्री ने आगे कहा कि मेरी गहरी संवेदनाएं शहीद जवानों के परिवारों के साथ हैं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सुरक्षा बल इस हमले के लिए जिम्मेदार तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
वहीं, असम राइफल्स ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा है कि पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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