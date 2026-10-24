संवेदनशील बने हुए हैं अरुणाचल के 2 इलाके, लेकिन भारत-चीन के बीच LAC पर नहीं हुई हैं झड़पें

अधिकारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा और कूटनीतिक हालात अनुकूल रहते हैं तो बेहतर बुनियादी ढांचे की मदद से भविष्य में सीमा पर नियंत्रित व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है।

India-China Relations: भारत-चीन संघर्ष पर आईटीबीपी के डीजी के बयान के बाद जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं, सरकार का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश में असाफिला और लोंगजू के सीमावर्ती इलाके संवेदनशील बने हुए हैं। एलएसी को लेकर इन दोनों इलाकों में दोनों ही देशों के अपने-अपने दावे हैं।

इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तक्सिंग सर्कल में स्थित इन दोनों इलाकों में समय-समय पर तनाव की स्थिति बन जाती है। नियमित गश्त के दौरान भारत और चीन के सैनिक एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, इन इलाकों में सुरक्षा के माहौल के बीच ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच किसी हिंसक झड़प की कोई खबर नहीं है। जमीनी स्तर पर तैनात कमांडर संयम बरत रहे हैं और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित रखे हुए हैं।

विवादों को सुलझाने को मौजूद हैं तंत्र इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर होने वाले झड़प को सुलझाने के लिए पहले से तय सैन्य तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ्लैग मीटिंग और हॉटलाइन के जरिए बातचीत की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत जरूरी है। विवादित इलाकों में तनाव बढ़ने से कूटनीतिक बातचीत और वार्ताओं की जरूरत बढ़ सकती है।

सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी हैं भारतीय सैनिकों की मौजूदगी दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ-साथ, वहां बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हर मौसम में काम आने वाली सड़कें, पुल, दूरसंचार नेटवर्क और नागरिक सुविधाएं तैयार की जाती हैं। इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय निवासियों दोनों को लाभ होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले समुदायों के लिए आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर पैदा होंगे।

अधिकारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा और कूटनीतिक हालात अनुकूल रहते हैं तो बेहतर बुनियादी ढांचे की मदद से भविष्य में सीमा पर नियंत्रित व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है। सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र बलों की मौजूदगी से नागरिकों को मिला है। इनमें स्वास्थ्य शिविर लगाना, आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, स्कूलों का निर्माण करना और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है। इन पहलों का मकसद दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में जरूरी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना और सुरक्षा बलों तथा स्थानीय समुदायों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना है।