श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए दो अमेरिकी नागरिक, मिला सैटेलाइट फोन; पूछताछ जारी
श्रीनगर एयरपोर्ट से दो अमेरिकी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिसके पास जांच के दौरान सैटेलाइट फोन बरामद किया गया। दोनों से पहले एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर पुलिस को सौंप दिया।
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमित जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद किया गया, जिसके बाद यह ऐक्शन हुआ। दोनों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ हो रही है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी शख्स की पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि जब यह दोनों एयरपोर्ट पर जांच से गुजर रहे थे, तभी इनके सामान में एक सैटेलाइट फोन मिला, जिससे अधिकारी चौंकन्ने हो गए। पूछताछ करने पर जब पर्याप्त जवाब नहीं मिला, तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से आगे की पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश हो रही कि आखिर में यह सैटेलाइट फोन उनके पास आया कहां से और इसके जरिए वह क्या कर रहे थे।
एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम ने इन व्यक्तियों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गार्मिन द्वारा निर्मित वह सैटेलाइट फोन उनके सामान से बरामद किया गया था।
दरअसल, भारत में किसी भी प्रकार के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। केवल दूरसंचार विभाग से पहले से लाइसेंस लेने पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अपने सामान में सैटेलाइट फोन लेकर भारत आ रहा होता है, उसे भी पहले इसकी जानकारी देनी होती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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