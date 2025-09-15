जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत मामले में ट्विस्ट, पिता बोले- दोस्तों ने ही मार डाला

जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की तालाब में डूबकर मौत मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। छात्रा के पिता का कहना है कि उसके दोस्तों ने ही जबरन शराब पिलाकर उसे तालाब में धक्का देकर मार डाला।

जादवपुर यूनिवर्सिटी में तालाब में डूबकर छात्रा की मौत के मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मृतक छात्रा अनामिका मंडल के पिता का कहना है कि यह हत्या है। उन्होंने अनामिका के दोस्तों पर ही आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। अनामिका के पिता ने कहा कि संभव है कि उसके दोस्तों ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर पानी में धकेल दिया। उन्हें पता था कि अनामिका को तैरना नहीं आता है।

अनामिका के पिता अर्णव मंडल के इन आरोपों को बाद यूनिवर्सिटी के चार छात्रों को भी पूछताछ के लिए जादवपुर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक आखिरी के कुछ घंटों में ये चारों ही अनामिका के साथ थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अब तक हमें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच की जा रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका के पिता ने कहा, मेरी बेटी शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाती थी। अगर जांच में पाया जाता है कि उसने शराब पी थी तो उसके ही दोस्तों ने जबरन उसे शराब पिलाई होगी। वे जानते थे कि अनामिका को तैरना नहीं आता है। इसके बावजूद उसे धक्का दे दिया गया। उनसे पूछताछ की जाएगी तो सारा सच सामने आ जाएगा।

अर्णव ने कहा, मैं यह मान ही नहीं सकता कि मेरी बेटी डूबकर मर गई। मैं हत्या का केस दर्ज करवाऊंगा। मैं बस श्राद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वहीं अनामिका की मां ने कहा कि उनकी बेटी किसी साजिश का शिकार हुई है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में सामने आया था कि इंग्लिश ऑनर्स तीसरे वर्ष की छात्रा अनामिका की मौत डूबने की वजह से हुई थी। उसे शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। केवल कोहनी के पास खरोंच का निशान था। पुलिस ने कहा कि तालाब में गिरने के दौरान ही यह खरोंच लगी होगी।