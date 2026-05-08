तमिलनाडु में ट्विस्ट पर ट्विस्ट, विजय नहीं दिखा पाए बहुमत का आंकड़ा, इतने विधायक ही साथ
विजय को अपनी जीती हुई दो सीटों में से एक से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस पार्टी ने विजय को अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया है। टीवीके और उसके समर्थक विधायकों की संख्या अब 116 हो गई है, जोकि बहुमत के आंकड़े से पीछे है।
तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। टीवीके चीफ विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि, टीवीके और उसके सहयोगियों को मिलाकर आंकड़ा 116 पहुंचा है, जोकि बहुमत से पीछे है। इसी वजह से राज्यपाल ने अब तक सरकार बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी। इससे पहले, सीपीएम नेता ने दावा किया था कि विजय को कल शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है, लेकिन राज्यपाल दफ्तर की ओर से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई।
वामपंथी दलों ने विजय को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जहां एक ओर CPI और CPI (M) ने आधिकारिक तौर पर विजय को अपना समर्थन देने की घोषणा की, वहीं ऐसे संकेत भी मिले कि VCK ने भी TVK का समर्थन किया है। जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने पहले दावा किया कि वह टीवीके को सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी स्टालिन के साथ है।
वामपंथी पार्टियों द्वारा बिना किसी शर्त के समर्थन का वादा किए जाने के कुछ घंटों बाद, विजय सरकार बनाने के सिलसिले में गिंडी स्थित गवर्नर के दफ्तर पहुंचे। इस बीच, विजय के शपथ ग्रहण की उम्मीद में TVK के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
हालांकि, VCK ने TVK को समर्थन देने के बारे में तुरंत कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन पार्टी प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कई बार जोर देकर कहा है कि उनकी पार्टी का रुख वही होगा जो वामपंथी पार्टियों ने अपनाया है। अप्रैल में हुए चुनावों में, TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें विजय की अपनी दो सीटें भी शामिल थीं। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, विजय को अपनी जीती हुई दो सीटों में से एक से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस पार्टी ने विजय को अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया है। सरकार बनाने के लिए विजय को कुल 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है।
टीवीके और उसके समर्थक विधायकों की संख्या अब 116 हो गई है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विजय को उन दो सीटों- चेन्नई में पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व में से किसी एक से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में, विजय को अपनी पहली सरकार बनाने के लिए अब दो और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। 234 सदस्यों वाले सदन में सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के पास दो-दो सीटें हैं।
इस पार्टी ने विजय को समर्थन देने से कर दिया इनकार
वहीं, अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) प्रमुख टी टी वी दिनाकरन ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया कि उनकी पार्टी ने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को समर्थन दिया है और कहा कि वह एनडीए के साथ हैं। दिनाकरन ने मीडिया की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि कामराज वर्तमान में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नव निर्वाचित सदस्यों के साथ पुडुचेरी के एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया था कि पार्टी के एकमात्र नामित विधायक, एस कामराज ने तमिलगा वेत्री कषगम को समर्थन दिया है। कामराज मन्नारगुडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम के महासचिव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बने रहने के अपने रुख पर अडिग है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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